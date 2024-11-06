祝贺！洛阳民警韩作君获全国“最美基层民警”称号

2025年1月10日是第五个中国人民警察节。当日，中央宣传部、公安部向全社会发布了2024“最美基层民警”先进事迹，洛阳市公安局洛龙分局民警韩作君榜上有名。

2025年1月10日是第五个中国人民警察节。当日，中央宣传部、公安部向全社会发布了2024“最美基层民警”先进事迹，洛阳市公安局洛龙分局民警韩作君榜上有名。 2025年1月10日是第五个中国人民警察节。当日，中央宣传部、公安部向全社会发布了2024“最美基层民警”先进事迹，洛阳市公安局洛龙分局民警韩作君榜上有名。 韩作君现任洛阳市公安局洛龙分局刑侦大队警务技术一级主管。近16年来，韩作君共勘查各类现场2200余次，利用指纹比中案件1200余起，通过技术比中嫌疑人1000余人次，通过视频人像等比中各类案件嫌疑人3000余人次，协助全市公安机关侦破系列案件270余串，涉及2300余起案件。 韩作君曾获得全国“特级优秀人民警察”、“出彩河南人”2022感动中原年度人物等称号。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图）