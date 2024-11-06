新安县2025新春年货节来啦，地点就在……

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春节临近，为让大家度过一个欢乐幸福吉祥年，新安县将于1月11日在新安县紫霞街举办年货节，不仅有超多春节商品，还有精彩活动、国潮演艺、特色美食，一起来看看~
春节临近，为让大家度过一个欢乐幸福吉祥年，新安县将于1月11日在新安县紫霞街举办年货节，不仅有超多春节商品，还有精彩活动、国潮演艺、特色美食，一起来看看~
“全家福”新春年货市集
活动时间：2025年1月11日至28日
全品类年货一站式采购市集，你想要的新年好物这里全都有~
“中国味”非遗民俗市集
活动时间：2025年1月11日
这里不仅有中医义诊、非遗美食，还有戏曲、唢呐等非遗文化演出，精彩纷呈，热闹喜庆。
“弦音潮动”音乐快闪
活动时间：2025年1月11日
当国粹遇上电音是种什么体验？春节期间，紫霞街唢呐、二胡戏腔将惊艳登场，贝斯与架子鼓将轮番上阵，为你带来潮酷的新春体验！
“宠粉节”明星店铺促销
活动时间：2025年1月11日至28日
肯德基、霸王茶姬、赵一鸣零食、名创优品等店铺“新春大礼包”琳琅满目，满足你的花样需求。
“美食纪”街心美食探店
活动时间：2025年1月11日至28日
新年期间，紫霞街有超多风味美食等你来探！
时尚潮玩巡游
活动时间：2025年1月11日15:00-20:00
汉服巡游、COS巡游舞蹈快闪、发光舞狮，时尚+潮玩轮番上演，谁看了不心动！
国潮电音秀
活动时间：2025年1月11日17:30-18:00
国潮舞蹈、国潮电音秀、DJ打碟将在新春期间一一上演，快来期待一下吧~
“蛇舞新春·庙趣新年”2025年紫霞街新春庙会
活动时间：2025年1月11日—2月16日
新年期间，紫霞街还将举行盛大热闹的新春庙会，将国风游园融入其中，为全县人民带来热闹喜庆的蛇年气象！
1月11日节目演出单
15:00-17:30音乐快闪、街区潮玩巡游互动
17:35 《龙腾九州》
17:50 《元夕之约》
18:00 《盛世宴歌》
18:05 国潮电音秀