新安县2025新春年货节来啦，地点就在……

春节临近，为让大家度过一个欢乐幸福吉祥年，新安县将于1月11日在新安县紫霞街举办年货节，不仅有超多春节商品，还有精彩活动、国潮演艺、特色美食，一起来看看~

春节临近，为让大家度过一个欢乐幸福吉祥年，新安县将于1月11日在新安县紫霞街举办年货节，不仅有超多春节商品，还有精彩活动、国潮演艺、特色美食，一起来看看~ 春节临近，为让大家度过一个欢乐幸福吉祥年，新安县将于1月11日在新安县紫霞街举办年货节，不仅有超多春节商品，还有精彩活动、国潮演艺、特色美食，一起来看看~ “全家福”新春年货市集 活动时间：2025年1月11日至28日 全品类年货一站式采购市集，你想要的新年好物这里全都有~ “中国味”非遗民俗市集 活动时间：2025年1月11日 这里不仅有中医义诊、非遗美食，还有戏曲、唢呐等非遗文化演出，精彩纷呈，热闹喜庆。 “弦音潮动”音乐快闪 活动时间：2025年1月11日 当国粹遇上电音是种什么体验？春节期间，紫霞街唢呐、二胡戏腔将惊艳登场，贝斯与架子鼓将轮番上阵，为你带来潮酷的新春体验！ “宠粉节”明星店铺促销 活动时间：2025年1月11日至28日 肯德基、霸王茶姬、赵一鸣零食、名创优品等店铺“新春大礼包”琳琅满目，满足你的花样需求。 “美食纪”街心美食探店 活动时间：2025年1月11日至28日 新年期间，紫霞街有超多风味美食等你来探！ 时尚潮玩巡游 活动时间：2025年1月11日15:00-20:00 汉服巡游、COS巡游舞蹈快闪、发光舞狮，时尚+潮玩轮番上演，谁看了不心动！ 国潮电音秀 活动时间：2025年1月11日17:30-18:00 国潮舞蹈、国潮电音秀、DJ打碟将在新春期间一一上演，快来期待一下吧~ “蛇舞新春·庙趣新年”2025年紫霞街新春庙会 活动时间：2025年1月11日—2月16日 新年期间，紫霞街还将举行盛大热闹的新春庙会，将国风游园融入其中，为全县人民带来热闹喜庆的蛇年气象！ 1月11日节目演出单 15:00-17:30音乐快闪、街区潮玩巡游互动 17:35 《龙腾九州》 17:50 《元夕之约》 18:00 《盛世宴歌》 18:05 国潮电音秀