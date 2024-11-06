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扛牢责任担当 全面发展“人民文旅” 坚定不移走好文旅富民兴区之路——访老城区委书记赵书政
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.10 08:36
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　　“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议深刻分析当前经济形势，系统部署2025年经济工作，为全市上下指明了前进方向。”日前，老城区委书记赵书政在接受洛报融媒记者专访时表示，将坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，扛牢责任担当，全面发展“人民文旅”，坚定不移走好文旅富民兴区之路，不断开创现代化老城建设新局面。

　　持续抓好项目建设。围绕“1+3”高品质古都文化体验区核心区建设，以洛邑古城创建国家5A级旅游景区为抓手，加快府文庙、道尊街、安国寺、城隍庙片区等11个重点文旅项目建设，确保“一横三纵”城市肌理保护提升项目2025年年底前建成投用；加快天心·隋唐里、大唐宿集、大唐华市三区联动和一体化运营，推动天心·校场里、天心·隋唐汇等项目春节前建成投用。

　　持续抓好城市旅游。以现有1100余家汉服体验店和392家城市民宿为依托，做热“汉服+洛邑古城”IP；发展壮大首发经济、银发经济、早市经济、“她”经济，营造“高品质、有格调”的特色消费场景；提升洛邑古城业态品质，积极引入“元智慧VR全景沉浸影院”“新潭秘案”等演艺项目，加大洛邑古城片区招商运营力度，力争2025年引进客商80家以上，市场化运营面积25万平方米以上；以颠覆性创意策划“洛邑古城·坊里过大年”、“洛邑有戏”非遗市集、博物馆沉浸式体验等活动20场以上。

　　持续抓好乡村振兴。深入学习运用“千万工程”经验，集中连片发展特色富民产业，建设宜居宜业和美乡村；以14个总投资3730万元的产业项目为抓手，加快建设“国花牡丹”集中连片先导区，力争牡丹产业年产值突破11亿元；加快培育乡村文旅集中连片发展区，探索“民宿”与“康养”相融合，发展城郊型中老年康养产业，年底前精品乡村民宿达到25家。

　　持续抓好民生改善。以文旅发展富民惠民，深入推进“人人持证、技能老城”建设，完成汉服妆造、民宿管理等职业技能培训2000人，新增技能人才1000人，城镇新增就业4200人以上；完善基本公共服务，推进义务教育优质均衡发展，改扩建学校2所；构建“五级四类”城乡养老服务体系，新增老年助餐服务设施20家，覆盖率达到80%。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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