河南地久物业：浓情腊八节 粥香满社区

俗话说，过了腊八就是年。1月7日，在传统节日腊八节到来之际，河南地久物业有限公司在多个小区举办“暖冬送粥”活动，以一碗碗热腾腾的腊八粥迎接新年，传递温暖与关怀。

俗话说，过了腊八就是年。1月7日，在传统节日腊八节到来之际，河南地久物业有限公司在多个小区举办“暖冬送粥”活动，以一碗碗热腾腾的腊八粥迎接新年，传递温暖与关怀。

清晨，滨河新村、山水富地、长城花苑等小区物业人员早早准备好腊八粥，在寒风中为上班居民们送上第一缕温暖。“一大早就收到了热腾腾的腊八粥，谢谢咱们物业的工作人员。”在收到客服管家递出的热粥，滨河新村小区张女士笑盈盈地表示。

在长城花苑小区，物业人员不仅为业主们分发腊八粥，还特别为环卫工人送去了寒冬中的暖意。一份简单的腊八粥，一句诚挚的节日祝福，让社区内洋溢着融融的邻里情谊。

而在山水人家和城尚城小区，物业人员更是现场熬制腊八粥，确保每位业主都能品尝到新鲜煮制的美味。长队中弥漫的粥香，以及贴有祝福语的腊八粥杯，都见证了地久物业对细节的关注和服务的热情。

此次活动不仅增强了社区内的凝聚力，也体现了地久物业致力于构建和谐、温暖社区环境的决心。即使腊八已过，那份传递在手间的温暖与笑意，将长久留在每一位参与者的心中。