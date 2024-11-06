可口的腊八粥、热气腾腾的包子……1月7日是腊八节，洛阳市洛龙区定鼎门社区、洛龙公安分局开元路派出所定鼎门警务室联合辖区爱心企业，开展“迎腊八 送温暖”活动，向辖区环卫工人、外卖小哥等群体送上关怀与祝福。
可口的腊八粥、热气腾腾的包子……1月7日是腊八节，洛阳市洛龙区定鼎门社区、洛龙公安分局开元路派出所定鼎门警务室联合辖区爱心企业，开展“迎腊八 送温暖”活动，向辖区环卫工人、外卖小哥等群体送上关怀与祝福。
可口的腊八粥、热气腾腾的包子……1月7日是腊八节，洛阳市洛龙区定鼎门社区、洛龙公安分局开元路派出所定鼎门警务室联合辖区爱心企业，开展“迎腊八 送温暖”活动，向辖区环卫工人、外卖小哥等群体送上关怀与祝福。
此外，定鼎门社区还设立了暖“新”驿站，主要服务对象为外卖小哥、环卫工人、网约车司机等群体，为大家提供应急充电、饮用水等服务。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图)
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