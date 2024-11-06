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持续至2月15日！洛阳开展矛盾纠纷排查化解“叩门解忧”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.07 17:31
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　　7日，记者从洛阳市委政法委获悉，全市矛盾纠纷排查化解“叩门解忧”活动近日启动，深化“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，及时发现和化解各类矛盾纠纷，确保春节期间全市社会大局平安稳定。

　　此次活动主题为“轻叩家门，走访慰问，化解矛盾，共筑平安家园”，将持续至2月15日。

　　其间，洛阳市各县区按照“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则，组织动员乡镇(街道)、村(社区)干部、网格员、民辅警、志愿者等力量，对辖区内的所在住户进行逐户走访。对排查出的各类矛盾纠纷建立台账，由县区综治中心指导属事、属地平安办、派出所、相关职能部门、村(社区)和网格，第一时间流转化解，对已化解的矛盾纠纷进行回访，确保定纷止争、案结事了。

　　另外，为摸清群众所思所盼、所急所难，方便群众反映矛盾纠纷，让群众足不出户就能解决身边的操心事、烦心事，洛阳市开发了微信小程序“洛安码”，居民通过“洛安码”可实现诉求“一键提交”。活动期间，各县区在做好全面排查的同时，将广泛宣传推广发挥“洛安码”作用，逐户发放《用“洛安码”解烦心事》宣传页，推动工作往实处做、往百姓心坎上做，第一时间了解诉求，实现解决问题再提速、化解矛盾再前置、服务居民效率再提升，努力将矛盾纠纷化解在萌芽状态，积极营造平安、健康、和谐、稳定的社会氛围。同时，洛阳市还将通过典型案例以案释法等形式，不断增强群众法治意识和法治观念，引导群众合理反映矛盾纠纷，推动全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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