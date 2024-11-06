“粥”到暖人心 洛阳移动为心级服务加分

腊八已至，团圆伊始。1月7日，农历十二月初八当日，洛阳移动在全区12个营业厅同步推出了形式多样的暖心服务举措：一碗碗热气腾腾的腊八粥承载着移动人的守护和愿望，让客户切实感受到舒心、暖心、贴心的“心级服务”。

腊八已至，团圆伊始。1月7日，农历十二月初八当日，洛阳移动在全区12个营业厅同步推出了形式多样的暖心服务举措：一碗碗热气腾腾的腊八粥承载着移动人的守护和愿望，让客户切实感受到舒心、暖心、贴心的“心级服务”。

腊八粥，暖冬寒。在宜阳，移动公司工作人员一大早就来到快递站点，将亲手熬制的腊八粥送到快递小哥手中，并送上节日问候。

在汝阳，新华路移动营业厅设立了爱心服务点，为寒冬中坚守一线的环卫工人送上爱心粥和节日祝福。与此同时，洛阳移动各县区12个营业厅纷纷开展了形式多样的送粥送福活动。一碗碗粥、一句句祝福，寓意着来年元气满满、红红火火，开启过年“仪式感”。

银发暖心讲堂，粥到更周到。栾川君山东路移动营业厅开展了腊八专属爱心讲堂，为老年客户送上腊八粥的同时进行反诈宣传，向老年人介绍常见诈骗手段和防范方法，通过真实案例让老年人了解诈骗危害，并教会他们如何识别和应对诈骗行为，共同守护老年人财产安全。

民俗魅力与暖心服务交织，奏响暖冬序曲。在市区金城寨街移动营业厅，一场独具传统文化特色的冬日“剪纸”手工体验活动火热举行。大家一边动手制作，一边协同合作，其乐融融，一幅幅精美的剪纸作品应运而生。手艺“粥”到的小游戏，让大家共同温习了“温暖、圆满”的腊八节传统文化。(朱小媛)