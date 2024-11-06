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洛平：“顶天立地”惠民生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.01.04 08:18
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　　“家事国事天下事，让人民过上幸福生活是头等大事。家家户户都盼着孩子能有好的教育，老人能有好的养老服务，年轻人能有更多发展机会”……元旦前夕，国家主席习近平发表二〇二五年新年贺词，其中的民生寄语满含温情、触动人心。

　　中国式现代化，民生为大。回望2024，从提升改造市属未迁建高中8所、新建改扩建义务教育学校36所，到150个集中养老服务站点、300个村级居家助老服务点建成投用，再到新增城镇就业10.1万人、技能人才23.5万人，洛阳交出了一张温暖厚实的民生答卷。解读背后蕴含的惠民理念，市委书记江凌在市委十二届七次全会暨市委经济工作会议上提出了一个词——“顶天立地”，耐人寻味。

　　顶天，意味着一种高度，是跳出洛阳、放眼全国，努力集聚更优质的教育、医疗、养老等资源，打造更具竞争力的公共服务体系，把洛阳建成民生高地。立地，意味着一种广度，是不断增强公共服务的均衡性可及性，以服务的纵深下沉和延伸，广泛惠及城乡群众，做实惠民利民的基础。总的来说，“顶天立地”惠民生，追求的不是低层次的服务，而是高水平的供给；不是特供少数人的几个盆景，而是眷顾多数人的一道风景。

　　对今日洛阳而言，“顶天立地”惠民生是理念、是初衷，更是鲜活的实践、实实在在的行动。比如，对标百年名校、瞄准国内一流，斥资30多亿元建设的7所现代化高中建成投用，加之校长职级制改革、教师县管校聘等一系列改革赋能，我市高中教育实现了内外兼修；再如，2个国家级、5个省级区域医疗中心高质量运营，北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区全面开诊，西交大二附院洛阳医院即将开诊，广州市妇女儿童医疗中心协作医院在洛揭牌，大专家来到家门口，洛阳人看疑难重症不再难；又如，城市区邻里中心、养老中心、健身中心及乡村邻里中心遍地开花，一些服务甚至实现了社区或街道全覆盖，公共服务进社区(村)蔚然成风，便民生活圈的半径越画越小，功能也更加完善。

　　成为高地，方有吸引力；做实基础，才有说服力。说到底，在惠民生上“顶天立地”，顶起的是大于天的民意，立起的是重于地的民心。新年里，“把老百姓身边的大事小情解决好，让大家笑容更多、心里更暖”，这个理念我们要坚持下去。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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