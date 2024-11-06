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甲流高发！专家提醒：接种流感疫苗是最有效的预防手段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.03 21:02
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　　“已经中招了”“发烧咳嗽，浑身酸痛”“感染甲流，康复中”……近日，一些洛阳市民在朋友圈描述自己感染甲流后的症状。隆冬时节，各种呼吸道传染病逐渐进入流行季。据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。

　　洛阳市中心医院呼吸与危重症医学科科主任、主任医师张娜莉提醒，应对甲流等流感，市民应及时接种疫苗，外出旅行要做好防护措施。

　　什么是甲流？感染甲流后有哪些症状？家中出现流感患者怎么办？一起来看解答。

　　什么是甲流？

　　流行性感冒，简称流感，是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，临床表现为突起畏寒、高热、头痛、全身酸痛、疲弱乏力等。

　　甲型流感，简称甲流，是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道传染病。流感病毒分为甲、乙、丙、丁4型，其中甲流传染性最强、最容易发生变异，几乎每次流感大流行都是由甲流病毒引起。

　　感染甲流后有哪些症状？

　　感染甲流后的主要表现为突然的高热，常有咳嗽、咽喉痛、鼻塞、流涕等呼吸道症状，伴有头痛、乏力、肌肉酸痛等全身不适，部分患者会出现胃肠道不适感。

　　甲流与普通感冒有什么不同？

　　普通感冒由鼻病毒、腺病毒等多种病原体导致，传染性弱，发病没有明显的季节特征，症状表现为鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽等，一般不发热或仅有低热，没有全身性症状，5-7天即可自愈，很少有并发症出现。

　　与普通感冒相比，甲流传染性强，容易大范围流行，发病季节特征明显。根据全国和河南省监测数据，每年10月至次年3月(即冬春季)是北方省份流感流行季，其他时间为非流行季。

　　甲流有一定自限性，但容易引起其他并发症，包括肺炎、中耳炎、心肌炎、脑膜炎等严重并发症。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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