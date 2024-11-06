3日，市长徐衣显主持召开座谈会，就完善《政府工作报告(征求意见稿)》和改进政府工作，广泛征求驻洛央企、驻洛高校、市属国企、民营企业、金融机构、科研院所、基层干部等社会各界代表意见建议，面对面强信心、筑同心，实打实优服务、解难题，推动政府治理现代化，赋能洛阳高质量发展。

徐衣显主持召开座谈会征求社会各界代表对政府工作报告的意见建议

汇集众智凝聚共识谋深谋细谱新篇

担当作为奋勇争先实干实绩开新局

3日，市长徐衣显主持召开座谈会，就完善《政府工作报告(征求意见稿)》和改进政府工作，广泛征求驻洛央企、驻洛高校、市属国企、民营企业、金融机构、科研院所、基层干部等社会各界代表意见建议，面对面强信心、筑同心，实打实优服务、解难题，推动政府治理现代化，赋能洛阳高质量发展。

“希望洛阳打造科技创新之城、人才友好之城”“期待洛阳建设智慧高效的数字政府”......座谈会上，中国一拖、中信重工、中航光电、中石化河南炼化、洛钼集团等重点企业负责人，空导院、光电所、中色科技等科研院所负责人，河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等驻洛高校负责人，以及市属国企、银行基金、专精特新、文旅文创、乡村社区等基层一线代表各抒己见、畅所欲言。大家站位洛阳大局，结合自身实际，对过去一年全市经济社会高质量发展取得的显著成绩、对市政府持续推进产业链群培育、抓好项目建设、服务企业发展、保障改善民生等工作给予充分肯定，并围绕创新驱动发展、产业转型升级、国资国企改革、惠企政策落实、数字金融赋能、智慧政府建设、文旅深度融合、优秀人才引育、营商环境优化、乡村全面振兴等方面建言献策，充分体现了对洛阳发展的责任担当、对政府工作的关心支持。

徐衣显仔细听、认真记，不时与大家互动交流，积极回应问题诉求，向社会各界人士一直以来对政府工作的支持、对洛阳经济社会发展作出的贡献表示衷心感谢，并就精准助企帮扶、发展实体经济等重要专题现场协调、部署交办。他指出，大家的意见建议中肯坦诚、切合实际、很接地气，富有建设性、针对性、操作性，对进一步修改完善报告、改进政府工作有重大意义。徐衣显强调，要认真研究、消化吸收。要听取民声、集中民智、汇聚民力，要上下联动、各方参与、凝聚共识，对大家提出的意见建议逐条分析、充分采纳，努力形成一个贯彻中央精神、符合发展实际、顺应人民期待的好报告，切实把大家的真知灼见更好转化为做好政府工作的真招实招。要清单落实、闭环办理。政府各部门要强化“有解思维”，围绕大家提出的具体事项，分门别类建清单，纾困解难建机制，闭环督导抓落实，高质高效做好问题收集交办，推动政务服务提质增效。要同题共答、发展共赢。希望大家紧紧围绕科技创新、产业发展、城市提质、乡村振兴等方面，多建睿智之言、多献务实之策，共同在推动洛阳高质量发展上展现新作为、彰显新担当。市政府将进一步完善常态化沟通机制，为社会各界知情明政、参政议政搭建更多平台、创造更好条件，凝聚起推动现代化洛阳建设的强大合力。

任丽君、陈剑锋、王太钢、李刚等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)