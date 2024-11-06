148个老旧小区完成改造！城市提质让古都洛阳焕发新活力

迎着冬日暖阳，登上城市阳台观景平台，只见洛河波光粼粼，沿岸洛浦公园美景尽收眼底……在刚刚过去的元旦假期，城市阳台凭借其独特魅力吸引不少市民纷至沓来，成为假期一道亮丽的风景线。

迎着冬日暖阳，登上城市阳台观景平台，只见洛河波光粼粼，沿岸洛浦公园美景尽收眼底……在刚刚过去的元旦假期，城市阳台凭借其独特魅力吸引不少市民纷至沓来，成为假期一道亮丽的风景线。

“早就听说这里大变样，趁着天气晴好，来实地感受一下，确实很有格调！”市民张浩渊边说边举起手机，将眼前的美景定格。

从过去设施陈旧、利用效率不高的体育场，到如今摇身一变成为深受市民欢迎的热门打卡地，西工体育场的变化，是洛阳市城市提质工作的一个缩影。2024年，洛阳市持续推动“两建设、三改造”，着力抓好重点片区连片改造、老旧小区改造、特色商业街区建设等工作，城市功能品质不断提升，百姓幸福感获得感不断增强。

这一年，洛阳市坚持以项目建设为支撑，共谋划城市更新项目超600项，19个项目纳入国家政策支持范围，城市阳台一期、玄武门大街一期等重点项目建成投用。此外，洛阳市还出台《关于推动城市有机更新实现高质量发展的实施意见》《洛阳市城市风貌管控导则》等政策文件，在土地规划、行政审批、资金保障等方面，明确配套支持政策，为项目建设提供全方位要素保障。

这一年，洛阳市创新推行老旧小区“必改项+自选项”改造模式，将雨污分流、道路提升、违建拆除、屋顶防水、加装充电桩、缆线规整等列为“必改项”，优先解决影响群众安居的重点问题。在此基础上，小区可结合各自情况，建设运动休闲场地、邻里中心，加装电梯，进一步提升居民生活品质。2024年，已有148个老旧小区完成改造，惠及居民近3万户。此外，洛阳市还综合采取小切口立法、金融专项贷等方式，积极推动既有住宅加装电梯，全市已累计加装578部。