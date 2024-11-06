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打造“中国速度”！中航光电产品成功配套全球最快高铁列车CR450动车组
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.03 17:17
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　　3日，洛报融媒记者从中航光电科技股份有限公司获悉，该企业为全球运营时速最快高铁列车——CR450动车组提供多项关键产品，用“洛阳创新”助力高铁跑出“中国速度”。

　　日前由中国国家铁路集团有限公司发布的CR450动车组，具有450公里试验运行时速和400公里商业运行时速，包括CR450AF和CR450BF两款车型，标志着中国在高铁技术领域取得新的重大进展，进一步提升了中国高铁的全球竞争力。

　　作为专业致力于光电连接器研发制造的高科技企业，中航光电为CR450动车组提供了整车首次采用的光纤互连解决方案，推动动车组智能化水平大幅提高。其所属单位中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司为CR450动车组提供全面的传感与连接技术解决方案，助力CR450动车组运营速度、能耗效率、车厢内噪音水平、制动距离等关键性能指标，均达到国际先进水平。

　　连接器，肩负着机械设备的信号、电力传输任务，是现代制造业不可或缺的“血管”和“神经”。在中航光电产品助力下，CR450动车组实时传输性能提升10倍，列车各系统间信息交互更及时、控制更精准，动车组制动性能实现提升20%以上。

　　系列互连方案的应用，还使得CR450动车组成功构建智能监测、智能诊断系统，可实现4000多个检测点实时收集轴温、压力等数据，做到自诊断、自恢复、自决策。

　　在此前“复兴号”动车组研发制造中，中航光电就通过提供旅客信息系统和车载列控系统多型号线缆组件，使得高铁列车在信号传输、抗振动、抗风沙等方面表现优异，整体性能迈向国际先进。

　　“此次中航光电多项连接器产品成功配套CR450动车组，为中国高铁全面迭代升级提供了坚实保障，既是对我们产品技术的高度肯定，也为后续企业加速创新提供了强大动力。”中航光电相关负责人表示。

　　近年，聚焦轨道交通和高端制造领域连接与传感技术领域，中航光电围绕光、电、流体连接、传感以及光电转换等技术领域，重点开发出各类产品，广泛应用于铁路机车、客车、高速动车组、城轨、磁悬浮等不同制式的车辆装备、列车运行控制系统，以及通讯、电力、电子、船舶、智能制造等各个行业。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张文鼎 徐航 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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