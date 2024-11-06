邙山体育公园设施设备损坏严重？相关部门：将整体翻新提升

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，老城区邙山体育公园的体育设施设备损坏严重，一直无人维修，不方便周边群众锻炼身体，也存在一定安全隐患。2日，记者就此事进行了采访。

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，老城区邙山体育公园的体育设施设备损坏严重，一直无人维修，不方便周边群众锻炼身体，也存在一定安全隐患。2日，记者就此事进行了采访。

邙山体育公园位于老城区状元红路与赵粉路交叉口附近。卫先生是周边居民，他说，他经常到这里健身，尤其喜欢打篮球。可是，篮球架损坏了很长时间，不见人来维修。之前，其中的一块篮板坏过一次，大约是在去年三四份有人安装了新篮板，不料去年8月又坏了，一直到现在也没人管。

卫先生说，球场铺设的塑料地膜也因年久老化而破烂不堪，早就该更换新的，但是无人问津。“附近就这一个公园，好好的场地无法使用，给大家健身带来不便。”卫先生说，希望相关部门尽快维修。

记者在现场看到，该公园建设有一个篮球场、一个足球场和两个羽毛球场，中间由防护网隔开。其中，篮球场南侧的篮板只剩支架，篮板和球筐不见踪影，北侧的篮球架也有些倾斜。防护网多处被撕成成窟窿，损坏严重。

现场有居民说，防护网破损存在时间不短了，不仅影响公园整体形象，还存在一定安全隐患，因为上面是铁丝，很容易伤到人。“乒乓球台等设备也损坏不能用了。”一位居民说，设施设备的损坏，可能是人为破坏的，但跟公园管理不到位不无关系。

记者从老城区城市管理局获悉，该公园日常管理工作由其二级机构老城区市政园林和环卫服务中心负责。该中心相关工作人员说，邙山体育公园大概于2018年建成投用，因到公园健身的人比较多，设施设备使用频次高，损耗比较大，他们光对损坏的篮板就更换了3次。去年年初，他们又对足球场上的假草皮进行了更换。

针对防护网损坏的问题，工作人员解释，疫情期间公园实施封闭管理，有人破坏防护网钻进去，还有人为了抄近道而破坏防护网。

工作人员说，他们接到过群众反映的问题，之所以没有及时维修，是因为根据计划要对这片活动场地进行整体翻新提升，预计今年春节过后实施。目前，健身器材已到位，届时会按照统一安排进行安装。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）