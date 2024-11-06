丰收答卷！洛阳市2024年粮食总产量达249万吨

日前，国家统计局洛阳调查队发布洛阳市2024年粮食生产数据：全市粮食总产量达249万吨，同比增长3.36%，且夏秋两季总产、单产实现齐增，交出了一份沉甸甸的丰收答卷。

五谷丰登，穰穰满仓，又是一个丰收年。

日前，国家统计局洛阳调查队发布洛阳市2024年粮食生产数据：全市粮食总产量达249万吨，同比增长3.36%，且夏秋两季总产、单产实现齐增，交出了一份沉甸甸的丰收答卷。

根据国家统计局洛阳调查队夏粮、秋粮产量抽样调查样本实割实测和粮食播种面积遥感监测结果，经国家统计局河南调查总队核定，2024年洛阳粮食面积保持稳定，粮食产量达249万吨，较上年增加8.11万吨。其中，夏粮产量122万吨，同比增长6.83%；秋粮产量127万吨，同比增长0.22%。

手中有粮，心中不慌。粮食生产迈上新台阶，为实现农民稳步增收、推进乡村全面振兴和经济社会高质量发展提供了基础支撑。

稳定面积是丰产丰收的基础

全市上下认真落实耕地保护和粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，持续加大惠农政策支持力度，有效调动了农民粮食生产积极性。2024年，全市粮食总播种面积744.58万亩，其中，夏粮346.95万亩，秋粮397.63万亩，两季播种面积均保持稳定。

提高单产是丰产丰收的关键

科技强农是激活单产提升的关键变量。各县区深入实施粮食大面积单产提升行动，坚持良种良法配套、农机农艺结合，加强技术指导服务，通过良田、良种、良机、良法、良制“五良”集成，推动大面积均衡增产。去年，全市粮食综合单产335.28公斤/亩，同比增长3.38%，其中，夏粮单产352.97公斤，创历史新高。

集中连片是丰产丰收的支撑

按照乡村产业连片发展的要求，各地在全面推进高标准农田建设的基础上，加快土地流转步伐，农业规模化经营水平不断提升。特别是“麦椒芝麻豆”轮作套种、烟薯轮作、大豆玉米带状复合种植等新模式的广泛推广，有效实现粮食增产、农业增效的双赢。

粮食安全，是“国之大者”，一刻也不能放松。今年，洛阳市将坚决扛牢粮食安全责任，持续提升粮食综合生产能力，新建高标准农田9.9万亩，力争粮食产量50亿斤以上，让河洛粮仓更加稳固。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 李潘辉 文/图）