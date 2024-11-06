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驾照到期后无法体检换证？回复：车管六中队分站可办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.03 10:59
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　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：因公安网络问题，驾照到期后无法体检换证，该怎么办？

　　市卫生健康委回复：目前全省公安网络(驾驶员体检)系统正在升级，办理业务时，数据上传和保留存在不稳定性，为了保证体检驾驶员数据上传的可靠性和真实性，个别体检分站因系统升级暂停办理业务，等待升级完成后再恢复体检；为了保证驾驶员体检的业务办理，目前统一集中在车管六中队体检分站(龙门大道与太康路交叉口东侧)办理，您可以直接去车管六中队分站办理即可。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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