凝聚奋进合力 矢志担当作为 奋力开创现代化汝阳高质量发展新局面——访汝阳县委书记赵红艺

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议主题鲜明、凝心聚力，为我们进一步抓好经济工作指明了方向、规划了路径、增添了信心。”近日，汝阳县委书记赵红艺在接受洛报融媒记者专访时说。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议主题鲜明、凝心聚力，为我们进一步抓好经济工作指明了方向、规划了路径、增添了信心。”近日，汝阳县委书记赵红艺在接受洛报融媒记者专访时说。 “市委十二届七次全会暨市委经济工作会议主题鲜明、凝心聚力，为我们进一步抓好经济工作指明了方向、规划了路径、增添了信心。”近日，汝阳县委书记赵红艺在接受洛报融媒记者专访时说。 赵红艺表示，汝阳县将聚焦市委决策部署，大抓项目、大抓产业，全面推进“13345”工作思路，用好“6+6”工作机制，奋力开创现代化汝阳高质量发展新局面。 坚定不移做大产业。聚焦新材料、康养文旅、杜康白酒三大主导产业，实现产业强县、产业富民。推动新材料产业“强链”与“科技”同行，加快中建材光伏电池封装材料、耀华玻璃冷修技改、瑞金高纯纳米粉体等项目建设，成立玄武岩产业研究院。推动康养文旅产业“资源”与“市场”结合，聚焦温泉康养、艾灸康养两大业态，建设高端温泉康养民宿。推动杜康白酒产业“传承”与“创新”融合，紧密联系未来市场和新消费群体取向，实现杜康白酒产业品质化、品牌化、规模化发展。 坚定不移做优县城。坚持人民城市理念，统筹实施县城“微改造、精提升”，适度扩容、重在提质、用心管理。持续推进市政及农村道路提升建设工程，做好“一高铁三高速”等项目保障，打好安置房建设和问题楼盘处置攻坚战。实施片区改造暨绿色社区创建、管道线网基础设施改造，利用闲置空地谋划停车场、活动广场，进一步提升群众获得感、幸福感。 坚定不移做美乡村。集中连片推进乡村振兴，细化年度目标任务，分批推进乡村建设，持续改善农村人居环境。围绕红薯、香菇等特色产业，坚持种植面积扩大与提质规范并重，加大涉农招商力度，实现集体、农民双增收。提升乡村治理水平，构建“一核三化”乡村治理体系，充分发挥乡(邻)里中心作用，科学运用数字化乡村运营成功经验，从产业经营向社会治理方向延伸发力。 坚定不移做富百姓。把真正让老百姓富起来作为县域发展的主要目标来抓，强化龙头企业主导作用，持续补齐“种、养、加”“产、供、销”链条，保障群众稳定增收。开展香菇红薯烟叶种植、艾灸调理、汉服妆造、焊工、叉车工、数控机床等订单式、定岗式、定向式培训，实现群众就近就业。持续提升教育、医疗、养老等民生服务水平，推动发展成果人民共享。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 康红军)