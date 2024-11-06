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激活文创产业“一池春水”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.01.03 08:22
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　　鼓励博物馆推广“以需定供”的互动式、菜单式服务模式；设立多元化经营主体；推动博物馆与商贸、美食、旅游等跨界融合……日前，市委宣传部等8部门联合印发《关于推进试点博物馆文化创意产品开发的若干措施》，围绕改革创新运营模式、创新人才管理模式、健全完善激励机制等5个方面，多措并举推动我市文创产业蓬勃发展。

　　作为“让文物活起来”的重要路径，今天的文创产品不再只是单纯的旅游纪念品，而是寄托人们对传统文化认同与追求的载体。越来越多人对文创的心态，正从“逛博物馆时顺便看文创”，向“为买文创‘打卡’博物馆”转变。一句“你无法空着手走出一家博物馆”的调侃，日渐变为现实，文创商店俨然成为博物馆的“最后一个展厅”。

　　“小文创”撬动“大经济”。报告显示，2023年中国文创产品市场规模达到163.8亿美元，同比增长13.09%；据不完全统计，截至2023年，三星堆博物馆、中国国家博物馆等文博机构的年经营流水超亿元，文创类收入占总营收的三分之二甚至以上；在第十五届海峡两岸(厦门)文化产业博览交易会举办的文博IP授权展上，现场超2000家品牌进行咨询，战略性合作交易额超1亿元……可见，一件件文创“爆款”，不仅能打开融入日常生活的窗口，也能让文博单位实现社会效益与经济效益的双增长。

　　当然，文创热潮背后也有一些难点堵点亟待解决疏通。比如，部分从业者“重产品、轻文化”，甚至部分文创产品存在抄袭、粗制滥造、价高质次等问题；再如，一些文博单位虽有“宝藏”但欠缺开发能力，市场上有足够开发能力的设计团体却难以拿到IP版权；还如，文博单位内部尚未形成成熟的考核、激励机制，导致文创相关人才积极性不高、主动性不强。好在，针对这些问题，市里此番若干措施的推出，可谓有的放矢，有助于我们进一步激活当下洛阳文创产业的“一池春水”。

　　“文”是根本，“创”是生命。持续深挖文化优势，巧妙融合洛阳特色，融入当代生活，相信我们必能通过文创产品彰显文化之美，走稳产业之路。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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