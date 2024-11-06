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徐衣显主持召开座谈会征求党外人士、人大代表、政协委员对政府工作报告的意见建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.03 08:16
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徐衣显主持召开座谈会征求党外人士、人大代表、政协委员对政府工作报告的意见建议
集思广益凝心聚智共促高质量发展
挺膺担当群策群力共建现代化洛阳

　　昨日，市长徐衣显主持召开座谈会，就《政府工作报告(征求意见稿)》和改进政府工作，发扬民主、集思广益、凝聚共识，广泛征求党外人士及部分人大代表、政协委员的意见建议。

　　徐衣显指出，广泛征求党外人士、人大代表、政协委员的意见建议，对起草好政府工作报告和改进提升政府工作意义重大，希望大家直奔主题、直言不讳、畅所欲言，帮助政府找准存在问题、提出务实对策。

　　会上，市级各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表，来自驻洛高校、科研机构、教育医疗、产业发展和乡村振兴等基层一线的人大代表、政协委员踊跃发言，现场气氛热烈。大家认为，过去一年，面对复杂严峻形势，在市委坚强领导下，全市政府系统认真落实中央、省决策部署，坚持以创新引领发展，推动经济稳中有进、持续向好、不断向优向新，成绩极为不易、令人振奋。大家就修改完善报告提出具体意见，聚焦打造创新平台、加快产业升级、教育医疗改善、文旅文创发展、人才培养引进、提升枢纽能级、支持民营经济、优化营商环境等方面对政府工作建言献策。徐衣显边听边记，不时与大家交流探讨。

　　徐衣显对大家提出的真知灼见，以及长期以来对政府工作的关心支持表示感谢。他指出，大家的意见建议非常中肯、契合实际，彰显了站位全局的政治担当、参政议政的能力水平、联系实际的务实作风，要求起草组和相关部门逐条逐项梳理，认真吸收采纳，进一步把政府工作报告修改好、完善好，并把涉及政府工作的意见建议转化为务实举措，更好推动全市经济社会高质量发展。

　　徐衣显强调，召开此次座谈会是落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的具体行动，也是政府科学民主决策、自觉接受监督的必然要求。要倾听心声、系统梳理，坚持“开门写报告”，广开言路、广纳民意，把工作总结好理出经验启示，把发展谋划好绘出美好蓝图，把任务部署好提出务实举措，更好地贯彻上级精神、契合洛阳实际、体现人民意愿。要创新举措、高效落实，以改进政府工作为重点，围绕制约发展的难点痛点、改革攻坚的卡点堵点、群众关心的焦点热点，多谋划一些新举措、新办法，当好推动高质量发展的实干家、集聚发展动能的行动派、优化发展环境的代言人。要同题共答、协力共进，希望大家充分发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛等独特优势，聚焦洛阳发展忠诚履职尽责，多提真知灼见，带头牵线搭桥，积极参政议政。市政府将认真贯彻协商民主要求，积极搭建平台，完善工作机制，畅通沟通渠道，为现代化洛阳建设凝聚广泛共识、汇聚发展合力。

　　潘开名、任丽君、王国辉、王太钢、楚国剑、李刚、魏险峰、程相朝、王燕飞等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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