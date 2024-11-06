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快来报名！洛阳第四届消费维权律师团开始招募
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.02 17:48
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　　洛阳市消费者权益保护中心招募维权律师啦！今日洛报融媒记者从该中心获悉，为充分发挥公益律师在保护消费者合法权益中的专业优势，即日起在全市范围内招募第四届消费维权律师团。

　　律师团的工作职责包括：开展有关消费者权益保护方面的法律及实务研究，提出意见及建议；为市消保中心的日常工作和履行法定职责等活动提供法律意见和支持；对消费维权领域中的热点、难点问题进行讨论研究，协助市消保中心对典型投诉案例、重大消费维权事件进行点评，发表观点；受市消保中心的委托，参与典型投诉案件的调查、调解工作，为消费者提供有关消费维权方面的法律咨询服务，协助市消保中心开展法律宣传；受市消保中心的委托，对严重损害消费者合法权益的行为支持消费者起诉或代理诉讼案件；完成市消保中心交办的其他法律服务工作。

　　报名需符合以下条件：通过法律职业资格考试，并依法取得律师执业证书；遵守宪法、法律，恪守职业道德，具有5年以上律师工作经历，具有丰富的从业经验和较强的工作能力；具有从事消费维权工作的社会责任感，自愿参加律师团活动；承诺严格遵守市消保中心律师团工作规则，按时高质量履行工作职责。

　　报名截止日期为2月20日，洛阳市消费者权益保护中心将对报名者的申报资料进行审核，并征求洛阳市律师协会意见，确定受聘名单后将直接通知本人并颁发聘书，聘期两年。您可拨打电话0379-63196315咨询具体申报材料、申报方式等相关信息。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 宋文辉 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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