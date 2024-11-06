孟津木雕联动网游《大话西游2经典版》 龙船“南山舫”惊艳亮相

船头龙首昂扬、船身线条流畅……近日，孟津木雕市级非遗传承人安少明联动网游《大话西游2经典版》创作的木雕作品——龙船“南山舫”正式完成雕刻，令人惊艳。

龙船“南山舫”

船头龙首昂扬、船身线条流畅……近日，孟津木雕市级非遗传承人安少明联动网游《大话西游2经典版》创作的木雕作品——龙船“南山舫”正式完成雕刻，令人惊艳。

洛水泱泱，龙舟起航，洛阳是隋唐大运河的中心和枢纽城市，龙船“南山舫”以隋唐大运河文化博物馆中的龙舟为灵感，长1.6米、宽0.6米、高0.8米，历经45天雕刻完成。

安少明调整龙船细节

“雕刻过程涉及选材、打坯、粗雕、精雕、打磨、上色等多个步骤，需要用到台阶、栏杆、斗拱等上千个零部件。”安少明介绍，这是他首次尝试雕刻龙船，“时间紧、任务重，每天除了吃饭睡觉，其余时间都在工作室里，平均每天工作近15个小时。”

在安少明的精雕细琢下，龙船“南山舫”龙首昂扬、龙须飘动，仿佛下一秒就要腾空跃起；船身线条流畅自然，门窗精致典雅，每一处都彰显着孟津木雕的独特魅力。创作过程融入了平刀、圆刀、粗雕、精雕等多种传统技法，其中粗雕“大刀阔斧”，勾勒龙船豪迈气势，精雕“小心翼翼”，雕琢古建造型细节，力求完美呈现最终效果。

“这次与网游《大话西游2经典版》联动，责任重大，也为传统木雕技艺的传承与创新带来了新的机遇。”安少明说，在辞旧迎新之际，希望龙船“南山舫”能载着传统文化乘风破浪、扬帆起航，让更多人了解孟津木雕的独特价值，成为洛阳市非遗文化的一张亮丽名片。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 杨水林）