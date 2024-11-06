“祖国万岁”主题篆刻作品展创意文字展开幕

2024年12月28日，“祖国万岁——庆祝中华人民共和国成立75周年主题篆刻作品展创意文字展”在洛阳市图书馆二楼百姓艺术馆开幕。 2024年12月28日，“祖国万岁——庆祝中华人民共和国成立75周年主题篆刻作品展创意文字展”在洛阳市图书馆二楼百姓艺术馆开幕。 此次展览由洛阳市文联、洛阳市文化广电和旅游局、郑州市文化广电和旅游局指导，洛阳市书法家协会、洛阳市图书馆、郑州图书馆联合主办，将持续至2025年1月10日。 展览展出的75件优秀篆刻作品的创作题材选取自新民主主义革命以来发生的重大事件，展现了艺术家对祖国的热爱。创意文字展共有“美好生活”“二十四节气”“十二生肖”“核心价值观”四个篇章，带领观众通过汉字了解和认识中国数千年的历史。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张宏图）