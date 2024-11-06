洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“祖国万岁”主题篆刻作品展创意文字展开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.02 08:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　2024年12月28日，“祖国万岁——庆祝中华人民共和国成立75周年主题篆刻作品展创意文字展”在洛阳市图书馆二楼百姓艺术馆开幕。

　　此次展览由洛阳市文联、洛阳市文化广电和旅游局、郑州市文化广电和旅游局指导，洛阳市书法家协会、洛阳市图书馆、郑州图书馆联合主办，将持续至2025年1月10日。

　　展览展出的75件优秀篆刻作品的创作题材选取自新民主主义革命以来发生的重大事件，展现了艺术家对祖国的热爱。创意文字展共有“美好生活”“二十四节气”“十二生肖”“核心价值观”四个篇章，带领观众通过汉字了解和认识中国数千年的历史。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张宏图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳...
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
        近日，河南省卫健委公布2024年度河南省临床重点专科及特色专科名单，洛阳市第一人民医院神经内科、心血管内...
  • ·摘掉近视眼镜 听力却下降了？
  • ·“河南省人民医院朱好辉超声工作室”落户洛阳市第一人民医院
  • ·一到冬天手指头就裂口，怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2025洛阳新年音乐会举行 江凌、徐...
  • 2025年元旦春节，“穿越盛唐洛阳...
  • 欢乐喜庆迎新年【组图】
  • 成功入围！郑洛新自创区入选国家...
  • 活动多多！“西工转转 欢乐新年”...
  • 开启“夜游模式”、推出系列展览...
  • 洛阳着力打造高能级创新平台 加快...
  • 今日，洛阳万人长跑喜迎新年
  • 即日起，全省社会保障信息系统暂...
  • 嵩县田湖镇：“莓”好产业 助农增收
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    周公庙越阳花道艺术展

    天井关村掠影

    燕雀

    年末洛浦
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605