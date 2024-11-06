应势而动抢抓机遇 乘势而上奋勇争先 加快建设“宜居宜业 富强宜阳”——访宜阳县委书记付涛

冬阳煦暖，行走宜阳，航空装备产业聚链成群、集群成势，城市展示馆、市民服务中心等城市地标滨水而建、交相辉映，“北椒南药”特色农业连片发展引领乡村全面振兴，县域高质量发展澎湃强劲动能。

冬阳煦暖，行走宜阳，航空装备产业聚链成群、集群成势，城市展示馆、市民服务中心等城市地标滨水而建、交相辉映，“北椒南药”特色农业连片发展引领乡村全面振兴，县域高质量发展澎湃强劲动能。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议提出，更加注重抢抓政策机遇，更加注重统筹产业发展与改革创新，更加注重提振消费和提高投资效益，为我们做好工作指明了方向、提供了遵循。”日前，宜阳县委书记付涛在接受洛报融媒记者专访时表示，宜阳县将聚焦“主动融入大市区、突出做强制造业、注重统筹城与乡”，围绕“三高四最”工作路径，把稳增长作为头等大事，抓好总投资445亿元的171个重点谋划项目，以“项目提效”推动“产业提质”实现“发展提速”，推动现代化宜阳建设不断迈上新台阶。

以更大力度构建现代化产业体系。以科技创新推动产业创新，加快推进泉盛科技产业社区、福通创新创业工场等产业社区建设，推动产学研深度融合。抓好智创产业园这一龙头，持续跟踪落地一批重点关键项目，做大做强“一心两区”首位产业格局，打造国家重要航空装备产业高地；抢占低空经济、新型储能等产业发展新赛道，重点抓好宁德时代风电项目、开发区增量配电网源网荷储一体化等项目建设，形成清洁低碳、安全高效的现代能源体系。强化资金要素保障，加快建立“政府引导基金+市场化基金+投贷联动”的产业投融资模式，通过资本赋能产业发展。

以更大力度推进新型城镇化建设。以全国新型城镇化试点县创建为契机，推动城乡融合发展。以“两建设、三改造”为关键持续提升城市品质，加快推进群众文化中心、青年财富广场等平台型项目建设，用市场化思维抓好洛水昌谷、花果山等文旅项目运营，实现生产、生活、生态“三生”协同，推动产城人深度融合。全面落实市委集中连片推进乡村振兴的部署要求，把握故县水库灌区建设的契机，抓好高标准农田建设，大力推进“三区一带”产业发展，完善联农带农利益机制，一体推进供排水一体化建设、厕所革命等重点任务，全力建设宜居宜业和美乡村。

以更大力度做优高质量发展环境。以经济体制改革为牵引，深化开发区“三化三制”改革，抓好“承诺制+标准地”改革，健全以管资本为主的国资监管体制，推动平台公司向产业类运营企业转变，深入推进营商环境综合配套改革，扎实开展“万人助万企”活动，确保营商环境排名进入全省先进序列，以改革破冰带动发展突围。树牢底线思维、极限思维，持续有效防范化解重点领域风险，不断提升矛盾纠纷预防化解质效和基层治理效能，以全域环境优化支撑县域高质量发展。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞）