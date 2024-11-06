洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

应势而动抢抓机遇 乘势而上奋勇争先 加快建设“宜居宜业 富强宜阳”——访宜阳县委书记付涛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.02 08:18
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　冬阳煦暖，行走宜阳，航空装备产业聚链成群、集群成势，城市展示馆、市民服务中心等城市地标滨水而建、交相辉映，“北椒南药”特色农业连片发展引领乡村全面振兴，县域高质量发展澎湃强劲动能。

　　“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议提出，更加注重抢抓政策机遇，更加注重统筹产业发展与改革创新，更加注重提振消费和提高投资效益，为我们做好工作指明了方向、提供了遵循。”日前，宜阳县委书记付涛在接受洛报融媒记者专访时表示，宜阳县将聚焦“主动融入大市区、突出做强制造业、注重统筹城与乡”，围绕“三高四最”工作路径，把稳增长作为头等大事，抓好总投资445亿元的171个重点谋划项目，以“项目提效”推动“产业提质”实现“发展提速”，推动现代化宜阳建设不断迈上新台阶。

　　以更大力度构建现代化产业体系。以科技创新推动产业创新，加快推进泉盛科技产业社区、福通创新创业工场等产业社区建设，推动产学研深度融合。抓好智创产业园这一龙头，持续跟踪落地一批重点关键项目，做大做强“一心两区”首位产业格局，打造国家重要航空装备产业高地；抢占低空经济、新型储能等产业发展新赛道，重点抓好宁德时代风电项目、开发区增量配电网源网荷储一体化等项目建设，形成清洁低碳、安全高效的现代能源体系。强化资金要素保障，加快建立“政府引导基金+市场化基金+投贷联动”的产业投融资模式，通过资本赋能产业发展。

　　以更大力度推进新型城镇化建设。以全国新型城镇化试点县创建为契机，推动城乡融合发展。以“两建设、三改造”为关键持续提升城市品质，加快推进群众文化中心、青年财富广场等平台型项目建设，用市场化思维抓好洛水昌谷、花果山等文旅项目运营，实现生产、生活、生态“三生”协同，推动产城人深度融合。全面落实市委集中连片推进乡村振兴的部署要求，把握故县水库灌区建设的契机，抓好高标准农田建设，大力推进“三区一带”产业发展，完善联农带农利益机制，一体推进供排水一体化建设、厕所革命等重点任务，全力建设宜居宜业和美乡村。

　　以更大力度做优高质量发展环境。以经济体制改革为牵引，深化开发区“三化三制”改革，抓好“承诺制+标准地”改革，健全以管资本为主的国资监管体制，推动平台公司向产业类运营企业转变，深入推进营商环境综合配套改革，扎实开展“万人助万企”活动，确保营商环境排名进入全省先进序列，以改革破冰带动发展突围。树牢底线思维、极限思维，持续有效防范化解重点领域风险，不断提升矛盾纠纷预防化解质效和基层治理效能，以全域环境优化支撑县域高质量发展。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳...
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
        近日，河南省卫健委公布2024年度河南省临床重点专科及特色专科名单，洛阳市第一人民医院神经内科、心血管内...
  • ·摘掉近视眼镜 听力却下降了？
  • ·“河南省人民医院朱好辉超声工作室”落户洛阳市第一人民医院
  • ·一到冬天手指头就裂口，怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2025洛阳新年音乐会举行 江凌、徐...
  • 2025年元旦春节，“穿越盛唐洛阳...
  • 欢乐喜庆迎新年【组图】
  • 成功入围！郑洛新自创区入选国家...
  • 活动多多！“西工转转 欢乐新年”...
  • 开启“夜游模式”、推出系列展览...
  • 洛阳着力打造高能级创新平台 加快...
  • 今日，洛阳万人长跑喜迎新年
  • 即日起，全省社会保障信息系统暂...
  • 嵩县田湖镇：“莓”好产业 助农增收
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    周公庙越阳花道艺术展

    天井关村掠影

    燕雀

    年末洛浦
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605