河南省鸟类新纪录！红胸姬鹟“现身”伊河湿地

生态好不好，鸟儿用翅膀“投票”！近日，我市观鸟爱好者在伊河湿地市区段，拍摄到一只状如麻雀、喉部泛白的珍稀鸟类。经鸟类专家现场鉴定，该鸟为罕见的红胸姬鹟雌鸟。这是洛阳乃至全省首次观测记录到这一鸟类物种。
生态好不好，鸟儿用翅膀“投票”！近日，我市观鸟爱好者在伊河湿地市区段，拍摄到一只状如麻雀、喉部泛白的珍稀鸟类。经鸟类专家现场鉴定，该鸟为罕见的红胸姬鹟雌鸟。这是洛阳乃至全省首次观测记录到这一鸟类物种。
生态好不好，鸟儿用翅膀“投票”！近日，我市观鸟爱好者在伊河湿地市区段，拍摄到一只状如麻雀、喉部泛白的珍稀鸟类。经鸟类专家现场鉴定，该鸟为罕见的红胸姬鹟雌鸟。这是洛阳乃至全省首次观测记录到这一鸟类物种。
冬阳煦暖，伊河湿地水光潋滟、野趣横生。入冬以来，成群结队到此栖息越冬的候鸟，吸引了许多观鸟爱好者前来打卡拍摄。今天下午，长期关注野生动物特别是鸟类观测保护的观鸟爱好者“倒退30年”和“小黑”，陪同河南省鸟类学会理事长、省首席科普专家李长看教授，来到伊河湿地进行了现场观测确认。
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