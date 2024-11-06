770.5万人次！龙门石窟全年接待游客量创新高

记者31日从龙门石窟研究院获悉，2024年全年,龙门石窟接待游客770.5万人次，总量创历史新高。 记者31日从龙门石窟研究院获悉，2024年全年,龙门石窟接待游客770.5万人次，总量创历史新高。 线上平台数据显示，2024年，龙门石窟接待游客总量较2023年增长31%，净增200万人次。其中，购票游客人数达603.2万人次，同比增长35%。政策性免票游客102.6万人次，龙门夜游游客21.7万人次。境外游客总量显著增加。 数据分析结果显示，2024年，龙门石窟游客结构得到进一步优化。省外游客占比达75%，省内游客占比23%，洛阳本地游客占2%。省外游客来源地前五名分别为：山东、河北、江苏、安徽、湖北；省内游客来源地前五名分别为：郑州市、南阳市、新乡市、平顶山市、商丘市。 近年来，龙门石窟研究院携手龙门旅游集团，建立健全协作机制，全面贯彻“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”新时代文物工作要求，严格落实“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念，持续加强科技保护、基础研究、遗产价值挖掘和传播，持续加强周边环境治理、旅游基础设施完善和服务水平提升，世界文化遗产——龙门石窟焕发出新的生机和活力，千年龙门的知名度美誉度和国际影响力大幅提升。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）