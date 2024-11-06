新安人大：代表助力医保征缴 人民群众更有“医”靠

为进一步推动2025年城乡居民基本医疗保险收缴工作，提高群众知晓率和参保率，新安县铁门镇人大主席团组织人大代表积极投身医保征缴工作，普及医保知识，代办代缴，解决缴费难题。11月以来，铁门镇人大主席团组织人大代表利用自身群众优势，下沉片区，全力配合做好城乡居民医疗保险收缴工作。

为进一步推动2025年城乡居民基本医疗保险收缴工作，提高群众知晓率和参保率，新安县铁门镇人大主席团组织人大代表积极投身医保征缴工作，普及医保知识，代办代缴，解决缴费难题。11月以来，铁门镇人大主席团组织人大代表利用自身群众优势，下沉片区，全力配合做好城乡居民医疗保险收缴工作。

全面加强“线上”宣传。各位代表通过运用“线上+线下”双模式，全面宣讲2025年医保政策。在线上，人大代表通过微信群、朋友圈等方式，让广大群众了解医保最新政策，教群众使用医保小程序缴费方法。线下通过入户走访、逐户征缴，面对面答疑解惑，为群众实地操作讲解如何进行合作医疗缴费，并以身边典型案例说法。

用心做好“线下”服务。针对低保户、脱贫户、残疾人、老年人行动不便等重点人群，人大代表主动提供上门代办服务以及代缴服务，用心用情用力把好事办好、实事办实。例如，铁门镇高沟村老年人居多，腿脚不便，镇人大依托人大代表联络站，组织代表们深入群众家中，为群众提供帮缴、代缴服务，“手把手”协助群众进行缴费或现金代缴，让群众在家就能办理医保缴费。

严格开展“全线”监督。镇人大代表充分发挥监督职能，全程参与监督，严禁挪用群众医保资金，代收后必须第一时间缴纳并反馈印证。同时，积极反馈群众意见，推动解决医保征缴过程中遇到的问题。