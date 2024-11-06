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“2024银发力量”的启示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.12.31 08:17
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　　63岁的许素霞，把相亲活动当作“幸福事业”，促成上百对新人喜结良缘；66岁的赵振夏，练习滑翔伞追逐“飞翔梦”，以激情与勇敢在天空中划出一道道风景线；74岁的任中信，近20年参与义务搜救1100余次，坚持每周游泳训练，只为在紧要关头“拉人一把”……年终岁末，晚报集中推出一组“2024银发力量”的人物故事，让我们看到了洛阳老年群体的新风采。

　　代际更替，如浪相推。中国人均预期寿命达到78.6岁，截至2023年年底，我国60周岁及以上老年人口已接近3亿，中度老龄化社会将是今后较长一段时间的基本国情。老年作为人的生命的重要阶段，是仍然可以有作为、有进步、有快乐的。让更多老年人既能老有所养、老有所乐，又有广阔的舞台能够老有所为，不仅是对人口老龄化的时代回应，也是推动社会经济发展、增进民生福祉的机遇和挑战。

　　即将过去的2024年，银发时代，热潮澎湃——

　　看全国，“银龄行动”老年志愿者代表收到总书记回信，激励越来越多的老年朋友以老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神，参与到志愿服务、文化教育等活动中；“银发经济”三度被写入国家层面文件，不断丰富的养老服务业态，推动“夕阳事业”变“朝阳产业”；“银发力量”入选年度“十大流行语”，老年群体成为社会各个领域不可忽视的力量……新时代正赋予老年人更多可能性。

　　看洛阳，新增的16个“镇改街道”“村改居”全部建设街道、社区养老服务设施，确保街道、社区养老服务设施全覆盖；评定A级以上社区养老服务设施150个，社区养老服务更加规范化、标准化；推进30个乡镇敬老院转型为区域养老服务中心，建成集中养老服务点150个、村级居家助老服务点300个，农村养老服务供给能力进一步提升……一幅幅“养老”变“享老”的温暖图景，正从“施工图”变成“实景图”。

　　夕阳无限好，人间重晚晴。当长寿成为“新常态”时，社会的“适老化”其实是全方位的。更多听见老年人的声音，更加深入全面地去认识、了解老年人的新想法、新需求、新期待，我们就能稳稳托起上扬的“长寿曲线”，让老年人乐享“夕阳红”。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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