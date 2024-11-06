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郝晓莉：向阳而生 她活成自己最喜欢的样子

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.31 08:17
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郝晓莉 （受访者供图）

　　修改衣服的店大多“藏”在城市的背旮旯儿里，但郝晓莉的“姐妹修衣坊”，开在涧西区联盟路上的沿街门面房。

　　53岁的郝晓莉总能让人眼前一亮：精致的妆容、盘起的长发、精心搭配的耳饰、整洁利索的服装。跟顾客说话的时候，她也不会停下手里的活儿，常常是顾客正跟她聊得起劲儿，她已经把活儿做好交到顾客手里了。

　　胡女士说，论价钱，“姐妹修衣坊”的价格不是最便宜的，毕竟沿街门面房的租金在这儿摆着，但她就喜欢找郝晓莉改衣服，因为郝晓莉不仅活儿做得好，还总是很阳光，给人温暖。

　　有人穿过半个洛阳城找她改衣服

　　给过时的大衣改款式，让宽松的连帽卫衣变成修身圆领款，几个月婴儿穿的小衣服能变成三四岁孩子穿的童装……有顾客穿过半个洛阳城找她改衣服，有顾客说她的手有魔法，总能把衣服变成他们想要的样子。郝晓莉笑言，有什么魔法？不过是肯用心做罢了。

　　一次，有一名顾客在别人的推荐下，把一件休闲旗袍拿到郝晓莉店里，想让她改成正装旗袍。“我哪儿会改旗袍？”郝晓莉想把活儿推掉，可那名顾客执意让她改，她只能硬着头皮把活儿接下来。接下来的半个月，她每天都在思考如何改那件衣服，修改时，一次成型，顾客赞不绝口。

　　“我是一点儿都将就不了。”郝晓莉店里有300多种不同颜色的线、上百种颜色的拉链、几百种贴布，“只要接了活儿，就一定得把活儿做好”。

　　郝晓莉的好手艺从哪儿来？她说是义务给别人做衣服时练出来的。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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