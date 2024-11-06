2025年元旦能否办理结婚登记？洛阳民政部门回复

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台询问，2025年元旦当天，洛阳市各婚姻登记处是否上班？新人可否办理结婚登记业务？

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台询问，2025年元旦当天，洛阳市各婚姻登记处是否上班？新人可否办理结婚登记业务？

30日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市各婚姻登记处办公时间为周一至周五，法定节假日上班时间及休息时间按照国家规定执行。根据国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知，2025年元旦(周三)放假1天，不调休。

民政部门提醒新人，请理性选择结婚登记日期，美好的婚姻是需要两个人用心经营的，只要两人相爱相守，每天都是好日子。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）