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2025年元旦能否办理结婚登记？洛阳民政部门回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 21:08
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　　近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台询问，2025年元旦当天，洛阳市各婚姻登记处是否上班？新人可否办理结婚登记业务？

　　30日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市各婚姻登记处办公时间为周一至周五，法定节假日上班时间及休息时间按照国家规定执行。根据国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知，2025年元旦(周三)放假1天，不调休。

　　民政部门提醒新人，请理性选择结婚登记日期，美好的婚姻是需要两个人用心经营的，只要两人相爱相守，每天都是好日子。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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