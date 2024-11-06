元旦长跑期间，洛阳多条公交线路临时调整

“洛阳公交”微信公众号今日发布消息称，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛将于2025年1月1日举行，届时将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施，公交集团根据交通管控情况临时调整周边公交线路走向，具体方案如下：
一、绕行线路
1路：绕行唐宫路、王城大道、古城路、市府西街
3路：绕行古城路、长夏门街、太康路、市府西街
5路、41路、48路、56路：绕行唐宫路、定鼎大道、中州路
7路、20路、45路：绕行九都路解放路下穿隧道
8路、18路、21路：绕行纱厂南路、唐宫路、承福门大街
9路：绕行承福门大街、唐宫路、解放路、中州路
16路：绕行承福门大街、唐宫路、纱厂南路
17路：绕行九都路、王城大道、凯旋路
23路：绕行九都路、王城大道、健康西路
25路：绕行周山大道、洛宜路、学子街
26路、49路：绕行承福门大街、九都路、嘉豫门大街、凯旋东路、体育场路、九都路解放路下穿隧道、王城大道
28路：绕行滨河南路、周山大道、关林路
31路：绕行周山大道、关林路、学府街
33路：绕行唐宫路、王城大道、市府东街
35路：绕行洛宜路、周山大道、开元大道
37路：绕行纱厂南路、凯旋路、王城大道
39路：绕行学府街、关林路、周山大道
40路、50路：绕行唐宫路、纱厂南路、中州路
52路、55路、81路：绕行唐宫路、承福门大街、九都路、新街、滨河南路、龙门大道
53路：绕行承福门大街、九都路、新伊大街、政和路、龙门大道
58路：绕行新街、新伊大街、太康路、龙门大道
59路：绕行定鼎大道、唐宫路、解放路、中州路
62路：绕行唐宫路、王城大道
65路、93路：绕行承福门大街、九都路、新街、滨河南路、龙门大道
68路：绕行中州路、王城大道、积翠北街、英才路、古城路、王城大道、关林路、周山大道、开元大道
76路：绕行新伊大街、开元大道、龙门大道
77路：绕行唐宫路、王城大道、古城路、长兴街
92路：绕行唐宫路、王城大道、开元大道
97路、D97路、105路、万安山专线：绕行长夏门街、太康路、龙门大道
98路：绕行唐宫路、纱厂南路
101路：绕行解放路、唐宫路、定鼎大道
103路：绕行纱厂南路、唐宫路、金谷园路
118路：绕行周山大道、关林路、王城大道、开元大道
201路：绕行唐宫路、王城大道、古城路、金城寨街
V19路：内环绕行中州路、定鼎大道、唐宫路、纱厂南路，外环绕行中州路、解放路、唐宫路、承福门大街
大数据专线：绕行王城大道、牡丹大道、学府街、关林路、周山大道、开元大道
万年青专线：绕行滨河南路、新街、九都路、承福门大街
二、区间运行线路
2路：滨河北路孙辛辅路口西-九都路解放路口西
4路：中州东路公交停车场-西关
15路：谷水西-王城公园
34路：中州东路公交停车场-王城大桥南(中途：绕行唐宫路、纱厂南路)
36路：东花坛北-唐宫中路宫隅路口
57路：中州东路公交停车场-开元大道王城大道口东(中途：绕行新伊大街、开元大道)
69路：谷水西-九都路嘉豫门大街口
70路：新区第一公交停车场-古城路学府街口
88路：珙桐街公交首末站-南苑路南昌路口
106路：河洛古城-九都东路饮马街口西
三、临时停运线路
61路、78路、205路、206路、便民2号专线
途经线路会根据道路管控实际情况和交警现场指挥进行适时调整，请乘客留意。交通管制结束后，受影响线路将及时恢复原线运营。⑥