元旦长跑期间，洛阳多条公交线路临时调整

“洛阳公交”微信公众号今日发布消息称，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛将于2025年1月1日举行，届时将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施，公交集团根据交通管控情况临时调整周边公交线路走向。 “洛阳公交”微信公众号今日发布消息称，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛将于2025年1月1日举行，届时将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施，公交集团根据交通管控情况临时调整周边公交线路走向，具体方案如下： 一、绕行线路 1路：绕行唐宫路、王城大道、古城路、市府西街 3路：绕行古城路、长夏门街、太康路、市府西街 5路、41路、48路、56路：绕行唐宫路、定鼎大道、中州路 7路、20路、45路：绕行九都路解放路下穿隧道 8路、18路、21路：绕行纱厂南路、唐宫路、承福门大街 9路：绕行承福门大街、唐宫路、解放路、中州路 16路：绕行承福门大街、唐宫路、纱厂南路 17路：绕行九都路、王城大道、凯旋路 23路：绕行九都路、王城大道、健康西路 25路：绕行周山大道、洛宜路、学子街 26路、49路：绕行承福门大街、九都路、嘉豫门大街、凯旋东路、体育场路、九都路解放路下穿隧道、王城大道 28路：绕行滨河南路、周山大道、关林路 31路：绕行周山大道、关林路、学府街 33路：绕行唐宫路、王城大道、市府东街 35路：绕行洛宜路、周山大道、开元大道 37路：绕行纱厂南路、凯旋路、王城大道 39路：绕行学府街、关林路、周山大道 40路、50路：绕行唐宫路、纱厂南路、中州路 52路、55路、81路：绕行唐宫路、承福门大街、九都路、新街、滨河南路、龙门大道 53路：绕行承福门大街、九都路、新伊大街、政和路、龙门大道 58路：绕行新街、新伊大街、太康路、龙门大道 59路：绕行定鼎大道、唐宫路、解放路、中州路 62路：绕行唐宫路、王城大道 65路、93路：绕行承福门大街、九都路、新街、滨河南路、龙门大道 68路：绕行中州路、王城大道、积翠北街、英才路、古城路、王城大道、关林路、周山大道、开元大道 76路：绕行新伊大街、开元大道、龙门大道 77路：绕行唐宫路、王城大道、古城路、长兴街 92路：绕行唐宫路、王城大道、开元大道 97路、D97路、105路、万安山专线：绕行长夏门街、太康路、龙门大道 98路：绕行唐宫路、纱厂南路 101路：绕行解放路、唐宫路、定鼎大道 103路：绕行纱厂南路、唐宫路、金谷园路 118路：绕行周山大道、关林路、王城大道、开元大道 201路：绕行唐宫路、王城大道、古城路、金城寨街 V19路：内环绕行中州路、定鼎大道、唐宫路、纱厂南路，外环绕行中州路、解放路、唐宫路、承福门大街 大数据专线：绕行王城大道、牡丹大道、学府街、关林路、周山大道、开元大道 万年青专线：绕行滨河南路、新街、九都路、承福门大街 二、区间运行线路 2路：滨河北路孙辛辅路口西-九都路解放路口西 4路：中州东路公交停车场-西关 15路：谷水西-王城公园 34路：中州东路公交停车场-王城大桥南(中途：绕行唐宫路、纱厂南路) 36路：东花坛北-唐宫中路宫隅路口 57路：中州东路公交停车场-开元大道王城大道口东(中途：绕行新伊大街、开元大道) 69路：谷水西-九都路嘉豫门大街口 70路：新区第一公交停车场-古城路学府街口 88路：珙桐街公交首末站-南苑路南昌路口 106路：河洛古城-九都东路饮马街口西 三、临时停运线路 61路、78路、205路、206路、便民2号专线 途经线路会根据道路管控实际情况和交警现场指挥进行适时调整，请乘客留意。交通管制结束后，受影响线路将及时恢复原线运营。⑥