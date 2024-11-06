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文旅顶流背后是文化支撑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.12.30 08:36

　　洛阳文旅正在成为热词！日前，2024热门旅游目的地(非省会)城市TOP20榜单在杭州发布，洛阳上榜；2024中国年度新锐榜荣誉盛典在北京举办，洛阳获评“2024年度城市”。

　　一个热门排行榜，一个年度新锐榜，洛阳实至名归。今年以来，无论是春节和清明节，还是“五一”和“十一”，洛阳都很热门，佐证了洛阳文旅的辐射范围越来越大，越来越多的游客选择来洛阳沉浸式旅游。这正是一个城市文旅成为顶流的生动写照。

　　很多人好奇，洛阳这几年为什么常常爆火、频频出圈？洛阳做对了什么？其实，除了“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅产业发展理念引领，最重要的一点是洛阳抓住了国潮这个风口，国潮风盛行，比如《龙门金刚》《风起洛阳》《洛神水赋》《寻迹洛神赋》等节目的爆火，让底蕴深厚的洛阳展现出全新的文化面貌，成为中华传统文化活色生香的体现。特别是洛阳“汉服热”风靡全国，吸引了千千万万的青年前来深度体验，这一现象的背后，不仅有年轻人越来越强烈的文化自信，更有洛阳自身深厚文化底蕴的支撑。

　　有一项面向青年的调查结果显示，超七成受访者旅游时最看重的是目的地的历史人文内涵。当下年轻游客群体，更追求体验式旅游，追求在穿梭街巷的亲身丈量中，品味城市更深处的历史积淀、传统文化、风土人情等内涵。毫无疑问，现在的洛阳正是这样一座城市，沉浸式体验项目越来越多，年轻化消费场景越来越丰富，让广大青年在洛阳有了文化自信与美好享受的超级体验感，也正是在与年轻人的双向奔赴中，洛阳成就了自己的顶流态势。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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