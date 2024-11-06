“宴天下·河洛第一宴”与武皇盛宴定鼎门店亮相洛阳神都十三坊

12月22日，冬日和煦的阳光，挑动着舌尖上的味蕾，“宴天下·河洛第一宴”在洛阳神都十三坊开业亮相，武皇盛宴定鼎门店同时开业。

12月22日，冬日和煦的阳光，挑动着舌尖上的味蕾，“宴天下·河洛第一宴”在洛阳神都十三坊开业亮相，武皇盛宴定鼎门店同时开业。

宴天下，不仅是洛阳饮食文化的一张璀璨名片，更是豫菜文化精髓的守护者、传承者。这次斥资2000多万元开出新店，是要打造河洛第一宴品牌，把文化与餐饮进行深度的沉浸式结合。武皇盛宴更是在去年兴起的洛阳沉浸式餐饮武皇盛宴的基础上针对故事情节演艺动作等进行了全面的升级改造，是新推出的2.0版。

“宴天下河洛第一宴”在装修格调融合了中式美学与洛阳元素，营造出一种古色古香的氛围，棕红色的雅致空间，搭配复古风软装，仿佛让人穿越时空，回到了千年古都的繁华盛世。餐厅设有小宴会厅3个，包房30间，另有100人左右的零点区域，可满足不同人群的就餐需求。这里以“品河洛美食 赏经典戏剧”为主题，利用亭台楼阁、微景观与雾森系统的巧妙结合，为食客带来一种身临其境的沉浸式就餐体验。

武皇盛宴定鼎门店是融合汉服文化、舞台演绎、宫廷御宴等多种元素而打造的沉浸式全景体验文化餐厅的2.0版，这里的剧场式筵宴以深棕为主色调，充满古风古韵的文雅气质。御宴殿堂设有150个餐位，主打宫廷水席和国宴豫菜。在装潢布局上，突出空间仪式感、神秘感、阵列感和对称性，利用全息投影、巨幅水幕、升降舞台等高科技技术，打造全场景的视觉冲击，让人仿佛置身于武皇盛世的宫廷之中。武皇盛宴定鼎门店以其2.0版本的重磅升级，为宾客带来了沉浸式全景体验。步入武皇盛宴的宴会大厅，仿佛穿越时空，重返盛唐。入门处，古装侍女以宫廷礼仪相迎，引领宾客步入一个梦回千年的世界。宴会大厅内，御宴罗列，长案餐台，灯光与餐具交相辉映，营造出浓郁的宫廷氛围。更有“妆造司”为宾客精心打造盛唐妆容，让每一位宾客都能盛装出席这场盛宴，仿佛自己就是那场千年盛宴中的主角。

颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”是近年来洛阳文旅的发展理念。“宴天下河洛第一宴”与“武皇盛宴定鼎门店”，颠覆了餐饮行业的传统模式，打造出洛阳餐饮“沉浸式”体验新赛道、“特色美食+文化旅游”新模式和“网红打卡”新IP。

作为沉浸式文旅项目，宴天下河洛第一宴、武皇盛宴定鼎门店不仅丰富了洛阳文旅产业的业态形式，更为传统文化的传承与发展注入了新的活力，将成为洛阳乃至全国文旅产业的一张亮丽名片。

在这个美好的冬日里，我们邀请您分享来宴天下新店进行打卡拍照与体验感受，鼓励你用镜头记录下这份来自河洛的温暖与美好。无论是美食的诱人色泽，还是戏曲的动人瞬间，都值得我们共同珍藏！(李宇辉)