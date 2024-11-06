《新周刊》“2024中国年度新锐榜”发布 洛阳获评2024“年度城市”

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记者21日从洛阳市文广旅局获悉，《新周刊》主办的“2024中国年度新锐榜荣誉盛典”12月20日在北京举办，洛阳获评2024“年度城市”。
记者21日从洛阳市文广旅局获悉，《新周刊》主办的“2024中国年度新锐榜荣誉盛典”12月20日在北京举办，洛阳获评2024“年度城市”。
《新周刊》中国年度新锐榜荣誉盛典自2001年起举办，“中国年度新锐榜”以“传媒观点、专家意见、新锐视角”为立意和特色，聚焦年度热点，指点文化趋势，推动潮流演变，已发展成一个独具特色的传媒榜、观念榜和文化榜。
在偌大国土和悠久历史之上，存在着一种现代城市和生活方式的别样可能，它们正是“C城”。以C为名的城市，是中国各个省级行政区的“第三城”，它们不是A，一心争先；也不像B，努力追赶。“C城”是第三种选择，是性价比，是饱满的情绪价值，是不疾不徐，是生活的意义。
“它是承载四千年记忆的古都，是不躺平也不焦虑的生活‘C城’。2024年，洛阳持续凭借古典美学和现代活力破圈，从隋唐古城的飘飘汉服，到人头攒动的千年龙门石窟，全都令人心驰神往。‘文旅富民，产业强市’，洛阳以进取之姿振兴产业、重塑文旅，不仅成为耀眼的旅行目的地、产业聚集地，更为许多中国城市提供了转型发展的宝贵参照。”《新周刊》如此评价2024“年度城市”洛阳。
近年来，洛阳牢牢把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅产业特点，精心打造“1+3”高品质古都文化体验区，以“一袭汉服”火爆全网，“龙门金刚”“风起洛阳”“寻迹洛神”等IP频频出圈，千年古都洛阳正成为近悦远来的旅游目的地。
(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李俊杰/图)