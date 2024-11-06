《新周刊》“2024中国年度新锐榜”发布 洛阳获评2024“年度城市”

“它是承载四千年记忆的古都，是不躺平也不焦虑的生活‘C城’。2024年，洛阳持续凭借古典美学和现代活力破圈，从隋唐古城的飘飘汉服，到人头攒动的千年龙门石窟，全都令人心驰神往。‘文旅富民，产业强市’，洛阳以进取之姿振兴产业、重塑文旅，不仅成为耀眼的旅行目的地、产业聚集地，更为许多中国城市提供了转型发展的宝贵参照。”《新周刊》如此评价2024“年度城市”洛阳。

近年来，洛阳牢牢把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅产业特点，精心打造“1+3”高品质古都文化体验区，以“一袭汉服”火爆全网，“龙门金刚”“风起洛阳”“寻迹洛神”等IP频频出圈，千年古都洛阳正成为近悦远来的旅游目的地。

(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李俊杰/图)