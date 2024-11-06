洛阳交警最新公示！事关境内多条高速公路

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，洛阳市公安局交警支队高速支队在连霍高速、洛卢高速、洛栾高速等处恢复、启用交通技术监控设备。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，洛阳市公安局交警支队高速支队在连霍高速、洛卢高速、洛栾高速等处恢复、启用交通技术监控设备。详情如下：

关于高速公路恢复、启用交通技术监控设备的公示

为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交警支队高速支队在连霍高速、洛卢高速、洛栾高速等处恢复、启用交通技术监控设备，用于查处超速行驶、驾驶时拨打接听手持电话、未按规定使用安全带、不按规定车道行驶、非紧急情况时占用高速公路应急车道上行驶、非紧急情况下在高速公路应急车道上停车等交通违法行为，公示日期为：2024年12月21日至2024年12月27日，2024年12月28日起开始启用。

现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，请广大群众自觉遵守交通法律法规，共同营造良好的道路交通环境。

特此公示

洛阳市公安局交警支队高速支队

2024年12月21日

附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为

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