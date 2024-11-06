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中航光电车载产品实现国内主流品牌全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.21 08:15

中航光电新能源汽车车载产品加工现场

　　19日，中航光电科技股份有限公司新能源汽车事业部处处热火朝天。

　　一边是生产快马加鞭。得益于高度集成的智慧生产系统，每2.5秒就有一款高压插座成功下线，用时仅为此前的七八分之一。车间内机械臂、智能配送设备配合流畅，来回奔走的AGV小车不时响起提示音，成为生产繁忙的鲜明标志。

　　一边是营销网上发力。该企业新能源汽车业务乘网而上，面向用户终端陆续推出充电枪、充电桩等重磅产品，并强势联动京东、抖音等平台探索网销模式，业务量逐步攀升，迄今已打造多个“爆款”产品。

　　双向发力之下，中航光电新能源汽车业务今年实现迅速增长。“目前全国排名前10甚至前15的新能源汽车主流品牌，我们的车载产品已实现100%覆盖。”中航光电新能源汽车技术总监李晨光言语间尽显骄傲。

　　“全覆盖”缘于企业的优异生产能力。

　　近年，中航光电在新能源汽车整车动力系统、充换电系统、智能网联系统等领域持续发力，依托企业在航空零部件生产中形成的超高制造标准，在新能源汽车赛道上连续提速。其生产的产品符合车规级质量管理体系、VDA德国汽车工业质量标准。

　　“全覆盖”更缘于企业实施的多项重磅创新。

　　新能源汽车是复杂电子电气工程的集合体，其上应用的各类连接器和线束相当于人体的血管，负责整车各“器官”之间的能量和信号传输。

　　在这一领域，中航光电成功推出新一代新能源汽车动力系统用新型片式大电流连接器，其具有高可靠性、高安全性、高装配效率及高集成化等多项核心技术优势，与多个国际一流客户平台车型定点合作，成功塑造了汽车连接器领域国际高端品牌形象。该企业当下正围绕小型化、轻量化目标，积极布局下一代高压连接器产品研发生产。

　　随着车载智能网联系统的广泛应用，汽车正日益成为车轮上的智能设备。在智能网联领域，中航光电推出的系列产品宛若一根根神经，能够将车载摄像头、雷达等智能系统，和车辆智能中枢进行连接。

　　自去年成功推出首套自主研发的新能源汽车智能网联系列产品后，该企业又突破多项关键技术，让车辆内的“信息公路”更加宽敞，让车辆的“智慧大脑”反应更快，加速推动汽车核心能力从“马力”升级为“算力”。

　　在新能源汽车电池组内部用于连接汽车内部设备的关键部件busbar(母线排)产品上，中航光电也成功落地多项创新。

　　聚焦车载超充技术，该企业通过“铝代铜”“排代线”技术方案，可将充电电流从250安至500安提升到500安至1000安，从而实现6C充电速率，也就是说仅用10分钟左右即可完成充电，将大大缓解新能源汽车用户的充电焦虑。

　　根据规划，未来中航光电将持续聚焦新能源汽车业务，持续推进数智化建设，紧盯战略性新兴产业风向，以创新赋能核心竞争力提升，为形成更多新质生产力贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王伟恒 宋笑笑 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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