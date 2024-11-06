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洛阳市积极推进工业领域技术改造和设备更新工作 国家专项再贷款项目过审数量位列全省第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.21 08:08

　　记者日前从市工信局获悉，工信部迄今已征集两批工业领域技术改造和设备更新专项再贷款项目，我市共有146个项目通过审核，总投资约241.6亿元，项目过审数量位列全省第一。

　　推动工业领域大规模设备更新，有利于扩大有效投资，推动先进产能规模持续提升，对加快建设现代化产业体系具有重要意义。今年以来，我市深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府相关部署，抢抓新一轮大规模设备更新机遇，有政策、有举措，全方位推进工业技术改造和设备更新。

　　其中，在首批项目征集中，我市筛选上报符合工信部第一批申报条件(项目总投资2000万元以上)企业项目164个，最终洛阳LYC汽车轴承科技有限公司、中信重工机械股份有限公司等企业涉及的68个项目通过审核，项目总投资约140.3亿元(其中设备投资约82.7亿元)，贷款需求约66.2亿元。

　　通过开展工业领域技术改造和设备更新专项再贷款项目(第二批)申报工作，我市共收集申报企业项目(总投资500万元以上)189个，最终中国石油化工股份有限公司洛阳分公司、中航光电科技股份有限公司等企业涉及的78个项目通过审核，项目总投资约101.3亿元(其中设备投资约60.7亿元)，贷款需求约39.1亿元。

　　在积极整理上报的同时，我市还抢抓国家政策机遇，依托各类专项资金，以及工业融资担保、债权投资、税收优惠等配套支持政策，为企业积极争取更多政策和资金支持，“真金白银”激励企业加快推进技术改造和设备更新。

　　“目前首批项目再贷款正在陆续发放中，部分项目已实现落地生产，有效推动全市工业领域形成更多新质生产力。”市工信局相关负责人表示。

　　根据规划，后续我市将加大政策宣传力度，畅通供需两端衔接，重点围绕分类推进设备更新、加强项目谋划、强化项目跟踪服务、推动设备供需对接等方面发力，持续为全市工业领域技术改造和设备更新引入金融“活水”，同时加强入企走访动员，力争引导更多企业利用先进适用设备进行更新改造，为全市建设现代化产业体系进一步奠定坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王鹏）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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