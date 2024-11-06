总量全省居首！洛阳新增10个全国名特优新农产品

日前，农业农村部农产品质量安全中心公布了2024年第三批全国名特优新农产品名录，洛阳10个优质农产品榜上有名。至此，洛阳共有101个农产品被纳入全国名特优新农产品名录，总数位居全省首位。

日前，农业农村部农产品质量安全中心公布了2024年第三批全国名特优新农产品名录，洛阳10个优质农产品榜上有名。至此，洛阳共有101个农产品被纳入全国名特优新农产品名录，总数位居全省首位。

全国名特优新农产品是指在特定区域内生产、具备一定生产规模和商品量、具有显著地域特征和独特营养品质特色、有稳定的供应量和消费市场、公众认知度和美誉度高，并经农业农村部农产品质量安全中心登录公告和核发证书的农产品。此次洛阳入选全国名特优新农产品名录的10个农产品包括偃师马铃薯、偃师连翘、伊川瓜蒌籽、洛宁羊肚菌、嵩县桔梗、嵩县猪苓、栾川鸡蛋、栾川土鸡、栾川土豆、栾川鲜食玉米。入选产品可在包装上使用“全国名特优新农产品”称号，以提升产品知名度和影响力。

洛阳位于中原腹地，地形山川丘陵交错，气候兼具南北之长，农耕文明厚重悠久，造就了极大丰富的特色农产品品类。近年来，各地牢固树立富民导向，把集中连片发展乡村特色产业作为全面推进乡村振兴的重中之重，形成了以偃师葡萄、新安樱桃、上戈苹果为主的水果产业，以汝阳红薯、伊川小米为主的杂粮产业，以汝阳香菇为主的食用菌产业，以汝阳甪里艾、嵩县丹参、嵩县皂角刺为主的中药材产业等。同时，各地强化产业发展联农带农的政策导向，让农民更多分享全产业链增值收益，农业质量效益和竞争力不断提升，有效带动了农民增收致富。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)