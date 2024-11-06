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市委召开专题会议 研究循环经济产业园、现代农机装备产业集群建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.20 19:51

市委召开专题会议
研究循环经济产业园、现代农机装备产业集群建设工作
江凌主持 徐衣显、张玉杰参加

　　20日，市委召开专题会议，研究循环经济产业园、现代农机装备产业集群建设工作。市委书记江凌主持会议。

　　按照省委省政府关于加快发展循环经济的部署要求，我市正在谋划打造循环经济产业园。会议听取了园区谋划建设情况汇报。会议指出，发展循环经济是加快绿色低碳转型、实现高质量发展的重要途径，前景广阔、潜力巨大。要抢抓大规模设备更新和消费品以旧换新的机遇，加强与省级平台沟通对接，创新地企合作模式，引入专业运营团队，着力在洛打造全品类、全产业链的国家级综合循环经济产业园区。要高标准编制园区规划，坚持绿色低碳理念，深入研究产业定位，选准附加值高、可深加工的产业，深化与下游企业战略合作，建立健全覆盖全省的废旧物资回收体系，不断延链补链强链，推动再生资源就地加工、有效利用。

　　日前，工信部公布35个国家先进制造业集群名单，洛阳现代农机装备集群成功入选。会议强调，农机装备是洛阳的传统优势产业。加快国家级现代农机装备产业集群建设，对提升洛阳产业竞争力、助力农业农村现代化具有重要意义。要深化产业集群规划，选准优势细分领域，强化集群生态思维，统筹抓好研发平台、检测中心、展会交易、新品发布、产业联盟建设、产业政策制定等工作，争创国际一流农机装备产业集群。要持续做大做强龙头企业，深化与国机集团战略合作，聚焦农机装备高端化、智能化、绿色化发展方向，推动一拖集团通过创新引领、深化改革等举措持续优化产品结构、做大产业规模，切实发挥好行业龙头引领作用。要加大中小企业引育力度，制定扶持政策，建好科技产业社区等载体平台，强化产业链精准招商，吸引一批科技含量高、成长性好的企业进驻，有效提升产业竞争力。要创新市场营销模式，积极推动制造业和服务业深度融合，引导企业走出去开拓市场，不断提升现代农机装备产业辐射力、影响力。

　　徐衣显、张玉杰、王军、潘开名、王太钢等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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