全供事业编！西工区公开招聘50人

今日，西工区人民政府网站发布《2024年洛阳市西工区公开招聘全供事业单位工作人员方案》，决定面向社会公开招聘50名全供事业单位工作人员。

报考考生应具有普通高等教育本科及以上学历和学位(不含专升本，含经我国驻外使领馆和教育部承认的国外高校本科及以上学历)；全日制技工院校预备技师(技师)班毕业生，可参照对应的同等本科学历报考；2017年起招生的非全日制研究生与全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。

本科学历年龄在18周岁以上、30周岁以下，硕士研究生学历年龄在18周岁以上、35周岁以下。年龄计算截止至2024年11月30日，18周岁以上指2006年11月30日(含)以前出生的、30周岁以下指1993年12月1日(含)以后出生的，35周岁以下指1988年12月1日(含)以后出生的。

2.网上报名时间为2025年1月13日9:00—2025年1月17日17:00。考生可使用电脑登录洛阳人事考试网，点击“2024年洛阳市西工区公开招聘事业单位工作人员报名入口”进入报名主页面。每人只能报考一个职位。⑥

2024年洛阳市西工区公开招聘全供事业单位工作人员方案