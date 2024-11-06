洛阳将对河南府文庙实施院落环境整治

记者20日从洛阳市老城区文物局获悉，该区将对全国重点文物保护单位——河南府文庙实施院落环境整治，更好地保护历史文化遗产，进一步提升游客参观体验。
记者20日从洛阳市老城区文物局获悉，该区将对全国重点文物保护单位——河南府文庙实施院落环境整治，更好地保护历史文化遗产，进一步提升游客参观体验。
记者20日从洛阳市老城区文物局获悉，该区将对全国重点文物保护单位——河南府文庙实施院落环境整治，更好地保护历史文化遗产，进一步提升游客参观体验。
文庙是古人专门祭孔子的庙宇，河南府文庙位于老城区丽景门街道文明街中段，始建于金、元时期，后经多次重修，清顺治十四年(公元1657年)发展到最大规模，之后逐渐衰落，先是被部分征用建民居，后因府学停办改为“产婴堂”、明德中学，抗战时期沦为日军驻洛警备司令部，抗战胜利后仍为明德中学，1947年停办，中华人民共和国成立后，这里成了文明街小学。2006年，文明街小学择地搬迁，洛阳市多次对河南府文庙进行保护修缮，使其主要建筑得到有效保护。
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