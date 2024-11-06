新生儿医保能否报销参保前费用？权威解答来了

“新生儿医保不能报销参保前的医疗费用吗？”日前，洛阳市瀍河区居民张先生拨打洛报融媒新闻热线66778866反映自己遇到的问题。

“新生儿医保不能报销参保前的医疗费用吗？”日前，洛阳市瀍河区居民张先生拨打洛报融媒新闻热线66778866反映自己遇到的问题。

张先生表示，他爱人今年12月11日在洛阳市妇幼保健院生产，由于是早产，孩子出生后便处于住院状态。之后，张先生通过支付宝“豫事办”小程序中的“新生儿出生一件事”功能，为孩子申请办理新生儿医保。

12月16日，张先生考虑到孩子即将出院，担心线上办理没有成功，于是来到瀍河区医保经办机构进行线下办理，被工作人员告知，他已在线上办理了新生儿医保，线下无须重复办理。

“手机上显示，我孩子新生儿医保的参保日期是12月16日。瀍河区医保经办机构的工作人员告诉我，从孩子出生的12月11日到12月16日之间产生的医疗费用，无法报销。这符合规定吗？”张先生感到困惑。

就张先生遇到的问题，记者采访了洛阳市医疗保障服务中心有关负责人。该负责人表示，新生儿出生后90天内由监护人按相关规定办理参保登记，并按规定缴纳出生当年居民医保费后，自出生之日所发生的医疗费用均可纳入医保报销。参保登记应使用本人真实姓名和有效身份证明。新生儿未在规定时间内参加居民医保的，医保基金不追溯支付参保之前发生的医疗费用。

“也就是说，从12月11日孩子住院到12月16日中间发生的医疗费用无法在医院用医保直接结算，张先生可先自行垫付。出院后，可以携带住院相关手续到参保地医保经办机构窗口办理零星报销。”该负责人说。

该负责人同时提醒广大新生儿家长，孩子出生后应尽快为其办理新生儿医保，避免影响待遇享受。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 杜芯茹）