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抢抓“两新”政策加码的风口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.12.20 08:31

　　“两新”政策再加码！近日，中央财办有关负责同志深入解读2024年中央经济工作会议精神，透露明年支持“两新”的超长期特别国债资金将比今年大幅增加，同时研究将更多市场需求广、更新换代潜力大的产品和领域纳入政策支持范围。面向大规模设备更新和消费品以旧换新，投的钱更多了，补贴的品类更丰富了，这对地方进一步扩内需、促消费无疑是重磅利好。

　　“两新”政策连着供需两端，既惠企又利民，既利当前又利长远，在拉动投资增长、激发消费潜力、增进民生福祉、促进绿色转型等方面作用显著。正如一组国家权威数据显示，截至12月12日，“两新”带动汽车更新520多万辆、销售额6900多亿元，家电换新4900多万台、销售额2100多亿元，老旧设备更新200多万台(套)。自该项政策实施以来，我市紧随汽车报废更新、置换更新、绿色智能家电换新等六大行动，掀起了一轮家电、汽车等大宗消费品“焕新”热潮。在工业领域，我市围绕5大先进制造业集群、17条优势产业链，走进企业摸底需求，最终为数十家企业落地一批设备更新和技术改造再贷款，助其加快转型。

　　可以说，在扩大内需、提振消费成为中国发展重头戏的当下，“两新”政策是我们必须抢抓、不可错失的风口。随着明年政策加码，如何向上争取更多的资金支持，如何扩大政策的覆盖面和知晓度，如何改善群众普遍反映的补贴发放进度慢等问题，如何让政策支持范围精准对接市场需求等，都需要我们在操作层面深度研究，进而真正变政策红利为发展实绩。

　　最近，“江苏国补手机”火上热搜。当地提出，在活动期间，凡是在江苏线下购买手机、平板电脑、数码相机、智能手表等3C数码产品者，可以获得产品成交价格15%的补贴，最高1500元。此举很快点燃了大家的消费热情。据报道，活动开始后，仅小米手机一天就在江苏卖了近18万台，单日销售额突破1亿元，企业赚得盆满钵满，消费者也实实在在省了钱。“靠前抓好落实，能早则早、宁早勿晚，齐心协力、积极作为”，相信我们明年定能乘着“两新”政策加码的东风，以真金白银惠及更多企业和群众。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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