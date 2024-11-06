社区党支部书记贾巧玲：带领居民不断改善小区环境 成为小区主心骨

“贾书记，您怎么在这儿？”“我今天得闲，替门卫师傅值班。”近日，在涧西区重庆路街道一社区清韵阁小区门口，一名居民跟这位“客串门卫”打招呼，二人拉起了家常。

居民和贾巧玲（右）热情打招呼

“贾书记，您怎么在这儿？”“我今天得闲，替门卫师傅值班。”近日，在涧西区重庆路街道一社区清韵阁小区门口，一名居民跟这位“客串门卫”打招呼，二人拉起了家常。

贾书记名叫贾巧玲，今年70岁，是该小区的党支部书记。十几年来，贾巧玲初心不改，尽显“银发”担当，让“余热”更火热，不断用实际行动带领居民共同努力，一点点改善小区环境，创造和谐美丽家园。

“我是党员，有义务为大家服务”

2010年，重一社区清韵阁小区建成，贾巧玲成为首批业主。入住第一天，贾巧玲还没顾上收拾新房，就跑到物业公司反映问题。

清韵阁小区不大，两栋楼住了180户居民，大伙儿搬家时喜气洋洋，远看新楼房眉开眼笑，到了跟前却皱起眉头——小区里的建筑垃圾遍地，人工种植的草皮没有拾掇，疯长到半人高。

“新小区的环境可不中啊！”“交房仓促，除房子外啥都没弄好，咋住？”大家你一言我一语，讨论着小区的环境。

“大家都别急，我去找物业公司问问情况。”就在众人议论纷纷之时，贾巧玲站了出来，带着几名热心业主去了物业公司。

“我们这儿就3个人，物业费收不上来，干不成活儿。”物业人员无奈地说。“这事儿我想办法做大家的思想工作。”贾巧玲回忆，她当时已经想到了办法。

挨家挨户做了半个多月的思想工作，贾巧玲召集小区开发商、居民和物业管理人员，在院里开了一场大会。最终，大家达成一致意见，缴纳一年物业费，减免4个月。由贾巧玲等几名热心居民作为监督员，督促居民缴纳物业费，之后物业公司和开发商尽快联系工人入场清运垃圾、修建绿化带、检修其他基础设施。

“我是党员，有义务为大家服务。那段时间我们天天盯着物业公司和开发商落实这事儿，很快就有了效果。”贾巧玲说，能得到居民的信任，她非常感动。