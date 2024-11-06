近期洛阳“冻”感十足 注意用火用电安全

今日洛阳晴天间多云，西北风4级左右，阵风5级～7级，气温-3℃～10℃。

昨日0时~16时，市区最高气温仅有2.3℃，最低气温为-2℃。近期，我市雨雪稀少、晴朗干燥，森林火险气象等级较高，需警惕森林火灾的发生。在室内取暖时，也要注意用火用电安全。

市气象台据最新气象资料分析，短期内受冷空气扩散和高空西北气流的共同影响，我市天气晴好，风力较大；22日至23日，受冷空气扩散和低槽影响，我市有弱雨雪过程。

今日：晴天间多云，西北风4级左右，阵风5级～7级，气温-3℃～10℃。

明日：晴天到多云，西北风3级，气温-3℃～5℃。

22日(周日)：多云转阴天，夜里部分地区有零星小雨雪，气温-3℃～4℃。

23日(周一)：阴天转多云，气温-1℃～3℃。

24日(周二)：多云转阴天，气温-2℃～6℃。

25日(周三)：多云到晴天，气温1℃～10℃。

26日(周四)：多云，气温-1℃～7℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）