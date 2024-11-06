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这个冬天，偃师区大口镇引礼寨村的老人“足够暖”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.19 08:33

工作人员帮老人挑选新棉鞋

　　“这棉鞋真好看！”近日的一个下午，天气晴好，在偃师区大口镇引礼寨村党群服务中心门前广场上，79岁的薛老太太拿着刚领到的新棉鞋高兴地说。

　　当日，引礼寨村为全村70岁以上的老人发放新棉鞋，让老人们在这个冬天“足够暖”。

　　“大伯，您穿多大的鞋码？”“大娘，棉鞋的颜色如果不合适，我们给您调换。”看到有老人在挑选棉鞋，引礼寨村村干部林云婷赶忙上前询问，并帮老人挑选合适的棉鞋。

　　这是引礼寨村连续第5年向村里的老人发放过冬棉鞋，新棉鞋由偃师区一家鞋厂无偿提供，目前已为该村累计捐赠1000余双棉鞋。

　　近年来，引礼寨村以“五星”支部创建为抓手，大力推进农村人居环境整治，充分激发基层党组织发展活力，不断发展壮大集体经济，筑牢乡村振兴发展基石。村内日新月异的变化，让群众尤其是老人的幸福感、获得感“提档升级”。

　　“关爱老人是中华民族的传统美德，给老人发放棉鞋，就是希望他们过一个温暖的冬天。”引礼寨村党支部书记、村委会主任李志强说。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈鹏飞 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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