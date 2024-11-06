洛平：在行业洗牌中抢占发展先机

厚实的蛋糕坯被奶油包裹，上面嵌满鲜艳的草莓，最后用颇具怀旧风与年代感的搪瓷盘盛放……最近，一款搪瓷盆草莓蛋糕悄然走红，吸引了不少人购买。凭借这款网红蛋糕，多地蛋糕店销售额直线上涨，萎靡许久的搪瓷盆制造业迎来“第二春”，工厂订单接到手软，“几十年没遇到过这种情况”。而更值得品味的是，当怀旧气息与美食潮流碰撞出奇妙火花，特别的创意与情感赋予蛋糕新价值，两个传统行业由此迎来新生机。

厚实的蛋糕坯被奶油包裹，上面嵌满鲜艳的草莓，最后用颇具怀旧风与年代感的搪瓷盘盛放……最近，一款搪瓷盆草莓蛋糕悄然走红，吸引了不少人购买。凭借这款网红蛋糕，多地蛋糕店销售额直线上涨，萎靡许久的搪瓷盆制造业迎来“第二春”，工厂订单接到手软，“几十年没遇到过这种情况”。而更值得品味的是，当怀旧气息与美食潮流碰撞出奇妙火花，特别的创意与情感赋予蛋糕新价值，两个传统行业由此迎来新生机。

“努力在危机中育先机、于变局中开新局，奋力在行业洗牌中抢占发展先机、重塑竞争优势。”前不久，市委召开企业座谈会，市委书记江凌着重就行业洗牌进行了一番分析并提出，新一轮科技革命和产业变革对各个行业来说，都将是一场颠覆性变革，把握其中的新趋势新变化，可能只需一次机会就能超越别人。

诚然，当下外需承压、内需不足的大环境给许多行业和企业带来不小压力。但竞争总是激烈的，困难永远会有，决定企业发展前景的，不是困难有多少，而是看待困难的眼光、应对困难的办法、解决困难的决心。行业洗牌，洗掉的始终是那些不善创新、不敢转型、不懂需求的行业企业，洗不掉的是紧跟时代的弄潮儿。无论时代怎么变，蕴藏于大众中的消费需求永远存在，只不过这些需求是个性多元的，是变化分层的，需要我们向创新要出路，向转型要空间。

市场是找出来的，不是等出来的，越是行业洗牌，越要识变应变求变，在细分领域捕捉新商机。钢铁行业短期承压，聚焦电动汽车的新“钢”需却销售强劲；笔记本电脑市场趋近饱和，瞄准个性化需求的游戏本、超薄本市场却增速明显。老字号吴裕泰每年升级迭代20个至30个单品，实现年销售额10亿元的逆市上扬。洛阳造“三蹦子”变中求新，成为畅销海外的时尚单品。事实一再证明，危中有机，事在人为，以“上进”对冲“下行”，用“创新”托举“转型”，即使面对行业洗牌，也能打出一手好牌。（洛平）