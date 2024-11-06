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省十四届老健会优秀团体及个人受表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.19 08:30

　　昨日，市老年人体育协会(简称市老年体协)在市体育中心体育馆召开表彰大会，总结表彰参加河南省第十四届老年人体育健身大会(简称省十四届老健会)的优秀团体和个人。

　　省十四届老健会今年4月开幕，历时6个多月，覆盖全省10多个省辖市，共设乒乓球、健身气功、广场舞等15个大项104个小项，参赛队员2万多名，规模之大、项目之多、覆盖面之广，创历史之最。

　　市老年体协经过层层选拔，遴选出233名选手参加全部15个大项的比赛，并承办了门球项目赛事。经过半年的训练比赛，洛阳市代表团荣获“优秀组织奖”和“体育道德风尚奖代表团”称号，同时洛阳市和新安县喜获大会“贡献奖”，洛阳市共斩获团体优胜奖34个、个人优胜奖43个，其中团体第一名9个。

　　为表彰先进，树立典型，推动洛阳老年体育事业再创辉煌，经市老年体协主席会议研究决定，对部分单位和个人给予表彰。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王辉)

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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