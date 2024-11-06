“洛阳标准”助推文旅产业高质量发展

汉服标准、洛阳浆面条烹饪标准……近日，洛阳连续发布了多个和文旅产业紧密相关的团体或地方标准，以“洛阳标准”助力文旅产业高质量发展。

汉服标准、洛阳浆面条烹饪标准……近日，洛阳连续发布了多个和文旅产业紧密相关的团体或地方标准，以“洛阳标准”助力文旅产业高质量发展。

17日晚，洛阳市老城区洛邑古城内，已经正式亮灯迎客的一期续建项目东区灯火辉煌，身着汉服的游客们漫步在古色古香的街道上，团扇遮面，衣袂飘飘，时而欣赏古城美景，时而驻足在灯笼、布幔等处拍照。

近年，洛阳文旅火遍全国，“汉服经济”已成为当前洛阳文旅产业的重要支撑。相关数据显示，目前洛阳汉服经营主体已从2023年初的18家激增至3000余家。放眼全国，越来越多的人逐渐关注和喜爱汉服，对汉服的设计品质和形制要求也越来越高。

“我们以往接到的关于汉服的投诉中，质量不好、搭配混乱引发消费者不满占据一定的比例。”老城区市场监管局相关负责人介绍，由于国内汉服市场缺乏统一设计标准，存在产品质量参差不齐、形制混乱等问题。

在这一背景下，12月12日，由洛阳市市场监管局、洛阳汉服研究院等单位主导编制的《汉服设计通则》和《汉服术语标准》2项团体标准正式发布，意味着国内汉服市场未来将有标可循、有标可依。同时，标准的制定，对于提升汉服产品的文化内涵和市场竞争力，推动汉服产业的良性发展和传统文化的传承具有重要意义。

走在洛阳的大街小巷，除了体验汉服之外，牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤、牡丹燕菜……一道道特色美食也成功虏获了外地游客的“芳心”。

了解一座城市，离不开舌尖上的美食。作为有着悠久历史的十三朝古都，洛阳地方小吃种类繁多，在餐饮业消费市场持续火热。据统计，洛阳有上百种特色小吃，可是大部分缺少规范和标准，存在同名不同质的现象，市民和外地游客难以择一认同，“名吃”难以扬名。“特色小吃繁荣的背后，却暗藏‘掉身价’的危机。”洛阳市市场监管局相关负责人说。

“标准”引领，保护传承特色美食。本月初，洛阳正式发布的《洛阳传统名吃烹饪技艺 洛阳浆面条》等四项市级地方标准，通过整理和完善洛阳名吃的标准化工艺流程，对传统名吃的烹饪质量、制作工艺和服务水准起到规范作用。而在此之前，洛阳已先后出台了牛肉汤、羊肉汤、新安烫面饺、洛宁酸牛肉、洛宁蒸肉等多个洛阳特色小吃地方标准，旨在传承弘扬洛阳特色饮食文化，进而引领和推进地方名吃产业健康发展。

其实，制定行业标准助推品牌形象塑造，此前外地已有实践，且颇见成效。2022年4月，柳州市发布了《柳州螺蛳粉辣椒油配料包制作工艺规范》等35项柳州市地方标准，有效保证了柳州螺蛳粉质量安全和“柳州味道”的独特品质，进一步推动柳州螺蛳粉全产业链标准化、品牌化、规模化、产业化发展。在“为一碗粉奔赴一座城”的驱动下，2023年，超过8000万人次的游客到柳州“打卡”，为柳州文旅发展创造新活力。

今年7月，国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》明确提出，要提升餐饮服务品质，培育名菜、名小吃、名厨、名店；鼓励地方传承发扬传统烹饪技艺和餐饮文化。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，近年，该局深入实施标准洛阳战略，坚持标准引领、夯实基础、创新发展，重点推进文化旅游标准化工程，聚焦洛阳汉服、名菜名吃、旅游服务等文旅优势资源，先后制定发布了23项地方标准和7项团体标准7项。下一步，该局将持续聚焦文旅优势资源，以市场和创新需求为导向，突出抓好风口产业标准制定，大力实施特色品牌、名优产品、新型文旅等标准化建设，让“洛阳标准”引领产业健康持续发展，不断提升城市知名度、美誉度和影响力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 毕晓燕 文/图)