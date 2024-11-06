洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

年节多少鼎沸事 一盏宫灯“映”洛城（城市档案）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.18 08:26
第十七届洛阳牡丹灯会

　　距离2025年春节仅剩40余天了。不少市民感叹：年味近了。多年来，与洛阳年味相伴的还有每年的璀璨灯会活动。

　　2025年春节，王城宫灯研发中心成为王城公园新春游园会暨迎春灯会、隋唐新春灯会的“新掌门”。该中心成立于2024年4月，看似“年轻”，却“身经百战”。灯火里的洛阳，正书写着时代的变革和光阴的故事。

　　忆从前，人群熙攘赏花灯

　　1982年9月，洛阳市人大常委会决定从1983年起，于每年的4月15日至25日举办洛阳牡丹花会。1983年，洛阳市人民政府成立了第一届牡丹灯会指挥部，并于当年牡丹花会期间成功举办首届洛阳牡丹灯会。

　　“第一届牡丹灯会指挥部，就是王城宫灯研发中心的前身。”王城宫灯研发中心主任李昆介绍，当年的灯会沿街举办，供市民免费参观，“昼赏牡丹夜观灯”的游赏模式由此而来。

　　“犹记得当年，在人民东路、人民西路、凯旋路上，街头张灯结彩，人群熙攘，根本挤不动。”王城宫灯研发中心副主任梁军平说。她出生于1978年，逛灯会是她童年里美好而热闹的记忆。

　　拖拉机造型灯、铜皮灯……20世纪80年代的灯会，展出的灯组均出自洛阳各厂矿企业，灯组造型简单粗犷，不乏部分可转动或摆动的大型机械灯。“当时赏灯是市民为数不多的夜游活动之一。夜幕降临，全家老少结伴出行，不惜步行几里边走边赏，意犹未尽。”梁军平说。

　　1990年，第八届洛阳牡丹灯会在牡丹公园举办，我市灯展活动首次由街头“搬”进了公园，从此走上了“以灯养灯”的新道路。“灯展期间，各厂矿企业的制灯还参与评奖，这进一步激发了大家的创作热情，我市灯展经济愈加红火。”李昆说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    他为啥不能通过运动降血压？
    他为啥不能通过运动降血压？
    他为啥不能通过运动降血压？
        运动有助于保持血压稳定，而56岁的沈先生在血压升高时，医生不建议他运动。这是怎么回事儿呢？
  • ·“我有焦虑情绪？弄错了吧！”
  • ·天天运动 低密度脂蛋白不降反升？
  • ·36岁的她，突然剧烈腹痛
    • 城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 成功始发！“洛阳智造”配套中国...
  • 洛阳：黄河文化“潮”起来 沉浸文...
  • 江凌到伊川县调研集中连片推进乡...
  • 冷空气活动频繁 洛阳天气多变有雨雪
  • 全国冰雪旅游精品线路发布 洛阳一...
  • “零突破”！全省首单知识产权证...
  • 李冠志：以武会友 传承汉关刀法...
  • 雨夹雪或雪！洛阳最高气温降至3℃
  • 快讯！洛阳市“1+3”高品质古都文...
  • 最新可研报告批复！洛阳龙门站站...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    天鹅湖

    从政坊游园随拍

    冬月访吕祖庙

    省工疗养老院景观
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605