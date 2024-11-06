年节多少鼎沸事 一盏宫灯“映”洛城（城市档案）

距离2025年春节仅剩40余天了。不少市民感叹：年味近了。

第十七届洛阳牡丹灯会

距离2025年春节仅剩40余天了。不少市民感叹：年味近了。多年来，与洛阳年味相伴的还有每年的璀璨灯会活动。

2025年春节，王城宫灯研发中心成为王城公园新春游园会暨迎春灯会、隋唐新春灯会的“新掌门”。该中心成立于2024年4月，看似“年轻”，却“身经百战”。灯火里的洛阳，正书写着时代的变革和光阴的故事。

忆从前，人群熙攘赏花灯

1982年9月，洛阳市人大常委会决定从1983年起，于每年的4月15日至25日举办洛阳牡丹花会。1983年，洛阳市人民政府成立了第一届牡丹灯会指挥部，并于当年牡丹花会期间成功举办首届洛阳牡丹灯会。

“第一届牡丹灯会指挥部，就是王城宫灯研发中心的前身。”王城宫灯研发中心主任李昆介绍，当年的灯会沿街举办，供市民免费参观，“昼赏牡丹夜观灯”的游赏模式由此而来。

“犹记得当年，在人民东路、人民西路、凯旋路上，街头张灯结彩，人群熙攘，根本挤不动。”王城宫灯研发中心副主任梁军平说。她出生于1978年，逛灯会是她童年里美好而热闹的记忆。

拖拉机造型灯、铜皮灯……20世纪80年代的灯会，展出的灯组均出自洛阳各厂矿企业，灯组造型简单粗犷，不乏部分可转动或摆动的大型机械灯。“当时赏灯是市民为数不多的夜游活动之一。夜幕降临，全家老少结伴出行，不惜步行几里边走边赏，意犹未尽。”梁军平说。

1990年，第八届洛阳牡丹灯会在牡丹公园举办，我市灯展活动首次由街头“搬”进了公园，从此走上了“以灯养灯”的新道路。“灯展期间，各厂矿企业的制灯还参与评奖，这进一步激发了大家的创作热情，我市灯展经济愈加红火。”李昆说。