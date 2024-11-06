洛阳建成投用声环境功能区质量自动监测系统

17日，记者从洛阳市生态环境局获悉，洛阳市建设的声环境功能区质量自动监测系统已正式投用，将为规范环境噪声管理，加强城市功能区声环境自动监测数据质量监管提供支撑。

17日，记者从洛阳市生态环境局获悉，洛阳市建设的声环境功能区质量自动监测系统已正式投用，将为规范环境噪声管理，加强城市功能区声环境自动监测数据质量监管提供支撑。

当日上午，在位于老城区洛阳中隧医院的噪声自动监测点，洛阳市生态环境局工作人员正在检查系统设备的运行情况。据介绍，声环境功能区质量自动监测系统依托噪声监测设备、数据通信技术及噪声监控平台，由多个噪声监测子站及噪声监控系统组成，可实现噪声自动监测，并实时进行环境噪声数据统计分析。

“通过实时采集、综合分析噪声分布情况，可为噪声污染防治提供准确的数据支撑。”该负责人说，声环境功能区质量自动监测系统的建设，对分析和预测声环境的现状与发展趋势，合理规划城市用地，加强城区声环境综合整治，构建安静和谐的人居环境具有重要意义。

今年，洛阳市生态环境局投资240万元专项资金，用于城市环境噪声自动监测系统建设。截至目前，我市共完成15个噪声自动监测点的规划、选址和建设工作，搭建了一套声环境质量管理平台，实现了对功能区声环境的24小时在线监测监控。各监测点位监测到的噪声数据实时传输至管理平台，如果某个监测点出现噪声污染现象，将会自动预警。声环境功能区质量自动监测系统的建成投用，将极大提高我市声环境管理的现代化水平，助力创造更好的生活环境。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵亚红 文/图）