影艺传承 文化共建！洛阳客家影艺文化研究院成立

洛阳是客家祖根地，客家人“根在河洛”。第33届世客会成功在洛阳举办，不仅谱写了一段“客家回家 重聚共荣”的佳话，更是唤起了更多客亲对“洛阳文化”的情感链接。

洛阳是客家祖根地，客家人“根在河洛”。第33届世客会成功在洛阳举办，不仅谱写了一段“客家回家 重聚共荣”的佳话，更是唤起了更多客亲对“洛阳文化”的情感链接。

12月16日，洛阳客家影艺文化研究院在大河荟归雁小剧场以沉浸式图文互动的演绎形式举行成立盛典，来自马来西亚、日本的文艺界嘉宾以及大客家地区江西赣州、福建龙岩、广东梅州、贵州遵义等地的客家文化专家、摄影家参加成立大会并将进行为期六天的“老家记忆 根在河洛”采风活动。

洛阳市副市长王国辉宣布洛阳客家影艺文化研究院正式成立

赓续客家文化，凝聚影艺力量。洛阳客家影艺文化研究院将以洛阳客家祖根地为引领，赓续客家文化影艺血脉，传承客家影艺文化共建、共携、共学，以新影像、新理念、新文艺激活河洛文化、客家文化、中原文化的价值基因，鲜明展现客家文化融合“洛阳故事”的“中原气派”，不断推动客家影艺文化发展。

洛阳市民政局副局长李欣宣读了批复文件

洛阳市社科联主席张延峰为外聘院长颁发证书

洛阳市社科联副主席吴颖华发表致辞

焦作市摄影家协会主席赵耀东向研究院赠送图书